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ТОП-5 компактних смартфонів
для купівлі у 2025 році (фото)

ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 13:01

ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Колись популярні «фаблети» поступово втратили актуальність, а сучасні гаджети стають дедалі компактнішими. На ринку є моделі, які залишаються легкими та зручними у користуванні.

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ТОП-5 компактних смартфонів для купівлі у 2025 році (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 13:01

На фото не S24, а S24 ultra
magola9
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