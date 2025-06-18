Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50
Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
Додано: Сер 18 чер, 2025 12:58
Схоже, що ніхто...
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