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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Пон 14 лип, 2025 12:31
hxbbgaf написав:
Пропонують збільшити чисельність СБУ на 10 тис. осіб. А може, не збільшувати, а взяти із тих силовиків, які не приймають взагалі ніякої участі у війні? Та і взагалі, велике питання, чи треба збільшувати, є підозра, що реальну роботу там забезпечує невеликий відсоток від всієї кількості - як повсюди.
Й ментів збільшують, бо ще треба пристроїти багацько корисних ухилянтів. Мабуть і вхід буде не безкоштовний
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:12
t.me/zahidwtf_official
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Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:57
hxbbgaf написав:
t.me/zahidwtf_official
/58254
Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
не працює твоє посилання.
Що там, знову вирізаний момент?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 18:00
hxbbgaf написав:
А ментів все більше і більше, замість того, щоб скорочувати їх і відправляти на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
все більше це скільки?
Збреши щось.
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