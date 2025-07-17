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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Пон 14 лип, 2025 12:31
hxbbgaf написав:
Пропонують збільшити чисельність СБУ на 10 тис. осіб. А може, не збільшувати, а взяти із тих силовиків, які не приймають взагалі ніякої участі у війні? Та і взагалі, велике питання, чи треба збільшувати, є підозра, що реальну роботу там забезпечує невеликий відсоток від всієї кількості - як повсюди.
Й ментів збільшують, бо ще треба пристроїти багацько корисних ухилянтів. Мабуть і вхід буде не безкоштовний
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:12
t.me/zahidwtf_official
/58254
Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:57
hxbbgaf написав:
t.me/zahidwtf_official
/58254
Мент одразу схопив чувака за ноги і зі всієї дурі перекинув, щоб покалічити. Це в той момент, коли він просто стояв і не чинив ніякого опору. Це за тим мусором кайданки плачуть..
не працює твоє посилання.
Що там, знову вирізаний момент?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 18:00
hxbbgaf написав:
А ментів все більше і більше, замість того, щоб скорочувати їх і відправляти на фронт, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
все більше це скільки?
Збреши щось.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:07
Знову маніпулюєш, все працює, достатньо скопіювати посилання і відкрити. Там нічого вирізати, видно, що чувак стояв і ніякого спротиву не чинив, тож не було ніякого приводу кидати його зі всієї дурі об землю (видно, що він і сам нічого подібного не очікував) і калічити (вчора казали про купу травм і не бачаче око), а той мусор має за це відповісти за законом як і всі ті, хто подібне творить. Можливо, взагалі, завербовані і працюють на кацапів.
І скільки ментів, вже обговорювали раніше, з вікіпедії:
Поліціянтів на
100 000
населення
Україна 356
Загалом: 165
Більш ніж удвічі більше ніж в середньому по світу. А як врахувати ще муніципальну охорону, міську варту і т.д., і те, що людей менше через виїзд закордон і окуповані території, то вийде, мабуть, у всі 4.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 лип, 2025 01:11
hxbbgaf написав:
І скільки ментів, вже обговорювали раніше, з вікіпедії:
Поліціянтів на
100 000
населення
Україна 356
Загалом: 165
Більш ніж удвічі більше ніж в середньому по світу. А як врахувати ще муніципальну охорону, міську варту і т.д., і те, що людей менше через виїзд закордон і окуповані території, то вийде, мабуть, у всі 4.
Знову брешеш, я ще тоді тобі доказав, що в тому рядочку помилка, про що і пише на початку статті
Ти навіть рахувати не вмієш, купи собі калькулятор
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unicdima
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Додано: Чет 17 лип, 2025 05:51
Абирвалг не здатний до навчання і засвоєння інформації. Все що я йому казав, він не зрозумів і не запамʼятав. Тому хай тут тихенько в своїй мочі купається, сам собі пише, сам собі сперечається.
Насправді по Європі купа країн де поліцейських більше чим в Україні (на 100 тис нас) , є і менше. А в середньому лише трохи менше. Так ми (Україна)
1. Не в ЄС, а відповідно має збільшену прикордонну службу, бо нема «прозорих» кордонів як в Європі. Які існують лише на картах.
2. Воюєм. А це посилений контроль прифронтових територій, прикордонних, бригади МВС, що воюють .
Але ж воно не здатне запамʼятати . То не заважаємо.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 06:00
Когда ж уже ты, дезертир выкормленный на мои налоги, сдохнешь в горящем Апаче в небе Краснодара…
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