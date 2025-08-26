RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:07

Ось що пишуть про померлого від серцевої недостатності після визнання повністю придатним.
Вже є фото (очевидно від судмедексперта) тіла Сахарука. Весь в синяках. Коротше - забили до смерті.
Фото в ТГ Gura Anton.


кожна нога внизу вкругову в суцільних синцях. Катували струмом? Дійсно, адіннарот? Кацапи якраз вийшли з конвенції проти катувань.

Тварюки! Де відповідальність, чому не в сізо? Гадів покриває клята влада? Чого вони домагаються? Повстання? Працюють на кацапів?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 26 сер, 2025 00:31, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22681
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:18

Нещодавно Івана Белецького звільнили з поліції через те, він допоміг відстояти честь ветерану, якого працівники Ужгородського РТЦК несправедливо звинуватили у купленій інвалідності. Це був перший випадок публічного вибачення перед ветераном в
Україні. Але, якби не Іван, то цього б не було, тому що зам.керівника Ужгородського РУПу Віталій Німець знищив відео-докази з боді-камери.

Сьогодні на вулиці Сечені, 33, район ТЦ “Білочка” в Ужгороді, вісім молодиків, шестеро з
яких були у масках, схопили Івана Белецького, посадили у позашляховик і повезли у невідомому напрямку. Перед цим за ним стежили.


Це вже виглядає як якась ОПГ чи ОЗУ, що діє під прикриттям влади по всій країні за злочинними панятіями!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22681
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:39

Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175 мільйонів. За рік ціна суттєво зросла.
https://censor.net/biz/news/3570316/nat ... -milyioniv

Як повідомлялося, минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22681
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.