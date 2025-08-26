Нещодавно Івана Белецького звільнили з поліції через те, він допоміг відстояти честь ветерану, якого працівники Ужгородського РТЦК несправедливо звинуватили у купленій інвалідності. Це був перший випадок публічного вибачення перед ветераном в Україні. Але, якби не Іван, то цього б не було, тому що зам.керівника Ужгородського РУПу Віталій Німець знищив відео-докази з боді-камери.
Сьогодні на вулиці Сечені, 33, район ТЦ “Білочка” в Ужгороді, вісім молодиків, шестеро з яких були у масках, схопили Івана Белецького, посадили у позашляховик і повезли у невідомому напрямку. Перед цим за ним стежили.
Це вже виглядає як якась ОПГ чи ОЗУ, що діє під прикриттям влади по всій країні за злочинними панятіями!
Як повідомлялося, минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).