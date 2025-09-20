RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:53

Історія з фупу:
В мене сусід такий, кадровий офіцер, 4 роки війни охороняє у Львові нікому на хрен не потрібний сарай. Сміється мені в обличчя, коли кажу що підняли військовий збір. Каже, лишилось на тиждень катнутись у "відрягу" щоб УБДешку намалювати. І таких - х****** туча, патріотів...
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 11:06

Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
