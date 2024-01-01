RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:51

hxbbgaf

Я написав, в минулому пості, чому вони здоровіші. Ти читати вмієш?
Навіть як стояв на вулиці торгував по спеці і морозу, це вже удар по здоровʼю

А як на полігоні на морозі під час спеки, то як?
Твердження «знущався над солдатами» таке ж висмоктані з пальця, як «вони здоровіші»?

Те, що з 22 року не відправляють у відставку в 43, це теж твоє твердження. яке не має нічого спільного з реальністю.


Ти погано читаєш? Може ще раз в школу? Я написав, хто має право з початком війни звільнитись. Просто «у мене 25 років вислуги, я пішов» - ні! Тобто це всі ті, які вже баласт, вони, звільнившись в 2022-2025 роках, не можуть бути призвані.
А ти можеш, молодий, не воював ні дня.
Hotab
 
Повідомлень: 17095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:03

На полігоні ж не вони, на полігоні вони ганяли салаг. Самі, мабуть, сиділи в командному пункті якомусь. Хочеш порівняти це з дорожнім рабочим, що на 50 градусах спеки нюхає асфальт, трактористом, який днями паше і трясеться, і т.д.? Плюс туди з самого початку вибирали тільки найздоровіших. Що неясно
В статті сказано, в ЗСУ із цих молодих відставників тільки 1 із 40! І звільнитись не можуть солдати, а якщо це якийсь майор, то я дуже сумніваюсь, що він не може звільнитись.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22863
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:09

hxbbgaf
На полігоні ж не вони, на полігоні вони ганяли салаг.


Тобто офіцер в кабінеті, а солдат сам бігає по полігону? Навіщо, якщо нема офіцера? Ти був в армії скільки годин, щоб це стверджувати? Жодної?

Хочеш порівняти це з дорожнім рабочим, що на 50 градусах спеки нюхає асфальт,


Ні, з тобою. Де ти в 40 втратив здоровʼя, що у Детройта в 55 воно краще з твоїх слів?

в ЗСУ із цих молодих відставників

З яких «цих молодих»? Тобі не дійшло що на сьогодні там 80% це 50+ ?? А тобі набагато менше.

А от (згідно таблички в твоєму посиланні) якраз група 45-50 (станом на лютий 24 року ) мала 7.7 тис на службі з 43 тисяч осіб в групі . Це 1 з 40??
Hotab
 
Повідомлень: 17095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:29

Там же написано, що то старі брехливі дані, мабуть, побачили війну і позвільнялись, і приведені нові офіційні, реально 5 тис. із 200
Зображення
Фото: Скріншот
Наразі оновлені дані виглядають таким чином:

загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;
з них —

до 45 років — 770 осіб;
46-50 років — 1577 осіб;
51-55 років — 1878 осіб;
56-60 років — 1154 особи;
61-65 років — 31 особа;
старші за 65 років — відсутні.


А що офіцер завжди разом із солдатом бігає?
І чого ти до мене причепився. Ти ще й думаєш, що від природи у всіх ідеальне здоровʼя? Ну, у відставників, напевно, бо туди відбирали тільки здорових. 50+ інших теж мобілізують, не мобілізують тільки відставників.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22863
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:43

hxbbgaf
Так, станом на червень пенсії за вислугу років отримують 160 тис. 859 осіб віком від 45 до 60 років.
Тобто йдеться про людей, які переважно все ще є працездатними та можуть виконувати завдання. Тим паче, якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу.
Серед них 47 тис. 91 працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 тис. 120 є офіційно безробітними.
"Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці,


https://www.unian.ua/society/v-ukrajini ... 22615.html
Кожен 10-й служить. І це вікова група з середнім віком 50+ років.


У Пенсійному фонді уточнюють, що статистичні дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить.
"Отже, лишається невідомим чи є ці військові пенсіонери реально спроможними нести службу, як і те, де вони зараз знаходяться - в межах України чи за кордоном", - підкреслює видання.





чого ти до мене причепився. Ти ще й думаєш, що від природи у всіх ідеальне здоровʼя?

А що ВЛК каже?
Hotab
 
Повідомлень: 17095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 21:00

Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22863
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 21:07

  hxbbgaf написав:Он вище скан документу. Значить, ті 15 тис. продовжують службу не в ЗСУ, може, в ментах. А в ЗСУ тільки 5 тис.

Ти невменяємий?? У тебе скан за 1.01.24 року
Я дав за червень 25 року
Що у тебе з ВЛК??
Чому 50+ річні служать 10% і тобі мало, а ти здоровий 40-річний бугай тільки розказуєш , хто перед тобою повинен йти?
Hotab
 
Повідомлень: 17095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 21:24

  hxbbgaf написав:Ще й людина знову "випала" з вікна ТЦК в Тернополі, тільки на одязі намагалась спуститись з 5 поверху (як це можливо), голими руками демонтувала вікно і має майже десяток травм.


Пора вешать в ТЦК табличку.
"Шановні ухилянти! Не творіть фігні, не стрибайте з вікон і не ріжте вени! Дайте нам виконати план, а потім спокійнесенько собі петляйте з учебки, а якщо і на це розуму нема- то на фронті дійдете до першого працюючого магазину, випьете стопарик і викличете таксі. З повагою- завжди ваш Территоріальний Центр Комплектації та Соціальної Підтримки"
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.