Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Нед 09 лис, 2025 10:40
Це ти тормоз, я тобі 2 раза написав, служать вони не тільки в ЗСУ, якщо вони менти, в МВС, то це теж вважається, що вони служать. Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.
І що зараз цих маєрів в 43 не звільняють , сумнівне твердження, я цьому підтверджень не знаходжу.
Додано: Нед 09 лис, 2025 11:18
hxbbgaf
я цьому підтверджень не знаходжу.
Це де не знаходиш? Де ти шукаєш? Ти хоч один закон чи постанову відкрив, чи лише з форумів , де тебе задрачують, береш інформацію?? Покажи мені підставу для звільнення в 2022-2025 роках - за вислугою років!
Покажи мені підставу для виїзду за кордон - військовий пенсіонер (чи відставний поліцейський) . Про що ти тут місяцями брехав, бо тобі налапшали на ФУПі.
Ось і було 17, зараз 15. А в ЗСУ 5.
Ще раз, якщо ти тормоз.
Було (початок 24 року) 21. Зараз (останні дані на середина 25 року) - 17
По структурам , де саме служать, статистики 2025 року нема. Якщо є - наведи її. Тільки не з хворої голови на психотропах, а саме опубліковані дані на 25 рік.
Крім того, у нас прикордонні частини беруть участь в активних бойових діях. Нацгвардія теж. МВС теж. На підставі чого ти брешеш, хто з цих 17 тисяч дійсно воює , а хто ні? Нема таких даних, лише твоя хвора маячня.
З.І.
Зменшення кількості в в.пенсів (до 60р) , які служать пояснюється теж доволі просто. Притоку пенсіонерів майже нема, бо не звільняють. Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.
В той самий час за період війни майже 4 роки майже вся група 55-60 перекочувала в 60+. А загалом середній вік в.пенсів суттєво виріс.
Воно тормознуте застрягло на цифрі 43, і непробиваєме. Зате само в 40- розказує, що воно дуже хворе, бо втратило здоровʼя на дуже небезпечному виробництві - торгаш на ринку
, а от навколо всі в 55 здоровіші за нього
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:37
Ну, в тебе одні бла-бла-бла, а з мене хочеш документальні підтвердження. Хоча вони вже були, на тій сторінці скан документа, в ЗСУ 5 тис. І там в табличці в минулому році 5 тис. пенсіонерів молодше 45, якби було так як ти кажеш (що під час війни не йдуть в такому віці), то їх би було 0. І 40 з чимось тисяч до 50 років. То покажи ти постанову, в якій говориться, що не можна нікого звільняти за вислугою.
Ну, якщо МВС воює, особливо 40+річні ментівські пенси зі званнями на фронті воюють? Тоді все ясно. В ту Лють не можуть навіть 6000 з миру по нитці назбирати, шлють СМСки дітям і бабусям з закликом туди вступати. Напевно, всі ці 6000 - це майори МВС, як тебе послухати.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:19
статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу"
Настав час тобі вперше відкрити законодавство
І там в табличці в минулому році 5 тис. пенсіонерів молодше 45, якби було так як ти кажеш (що під час війни не йдуть в такому віці), то їх би було 0
Ти реальний дебіл? Перечитай ще раз що я писав
всі хто там є у групі до 45 років - це звільнились вже після війни. А отже вони не можуть служити. З різних причин, від власного стану здоровʼя (поранення, контузії) до сімейних обставин.
Та невелика кількість що таки звільняються, вони не є резервом для служби, якщо вони знайшли підстави звільнитись під час війни.
Перелік підстав в статті 26 знайдеш,
За вислугою років (під час воєнного стану і мобілізації) - там нема.
За віком - це в 60
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:15
hxbbgaf написав:
Чого я маю перед тобою звітувати? Щось я не бачив звітів, як і на чому ти там літав і чи правда це взагалі. Це ти нєвмєняємий, перечитай, що перед цим писалось, не 50+, а 43+ ці відставники, а мобілізація в нас до 60, і здорові вони часто як бики, а воювати не хочуть, 1 із 40, і тут є приклади, і на фупі повно, це стандартний типаж, ще й закликають до розстрілів інших, хоча доходяг і механізаторів в їхньому віці гребуть аж гай гуде.
Брехло, покажи мені в законі відстрочку- військовий пенсіонер
