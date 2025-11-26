|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 18 лис, 2025 13:01
Господар Вельзевула написав: hxbbgaf написав:
І чого ви до мене пристали.
Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.
Отакої! То ми за це воюємо чи за те, щоб жити в своїй справедливій правовій країні?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22901
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 13:24
Господар Вельзевула написав: hxbbgaf написав:
І чого ви до мене пристали.
Потому что не ищите правды в людях.
Человек человеку волк. Слабых добивают, что бы избежать сочувствия и губительной эмпатии.
Молча решайте свои проблемы,особенно если у вас на руках мать. Никому вы не нужны, сдохнете-закопают.
Алексей Кущ написав:Украина стала своеобразным "тестовым стендом" или "лабораторией".
В этом контексте, происходит социальная атомизация - эффективные стратегии выживания работают лишь на индивидуальном уровне.
На коллективном уровне, наоборот, максимизируются риски.
Раньше человечество считало, что выживать легче в формате коллектива (так работала и эволюция Человека как социального существа).
На этапе распада и технологического застоя, процесс выживания как "стрела эволюции" смещается в сторону выживания отдельных индивидов и/или отдельных семей, максимум локальных горизонтальных сообществ, организованных вокруг общих платформ развития.
Но это не формат "больших социальных организмов".
Формат выживания "больших организмов" смогут позволить себе лишь отдельные большие кластеры, такие как Китай или США.
С точки зрения сочетания уровней оптимальности базовых факторов, США пока выглядят предпочтительнее, но исход этой схватки еще не предрешен.
И выживание в "Богом забытых странах", в позитивном понимании этого явления - станет хорошим вариантом построения "индивидуального ковчега".
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4831
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 00:34
От що люди зараз пишуть в каментах.
Даже как-то глазам не верится:
по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...
Всё лето работал волонтером в Киеве и в Одессе:
поразился картине, которая не вмещается в сознание:
в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22901
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 01:15
hxbbgaf написав:
От що люди зараз пишуть в каментах.
Даже как-то глазам не верится:
по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...
Всё лето работал волонтером в Киеве и в Одессе:
поразился картине, которая не вмещается в сознание:
в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...
Як вони оцінили вогневу підготовку охоронців?
Виходили з ними на динамічний рубіж? Але ж зачекайте, тоді вони й самі...
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37019
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8275 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|