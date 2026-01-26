а воюють нехай хворі
Але ти не воюєш.
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:33
Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:41
hxbbgaf
А як тебе з нори викурювати? Ти коли почнеш виконувати обовʼязок??
Додано: Суб 24 січ, 2026 02:39
шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:31
Герой України Сергій Волинський: В Кринках загинули тисячі людей. Це велетенський провал, трагедія і пекло
Це просто жах! Який був розрахунок? Форсувати річку, фактично - це практично, йти на смерть. Таке роблять, якщо це продумана операція і все це має сенс. Це була диверсія? Я не прихильник розстрілів, аде якщо так, то отой, хто командував це робити, заслуговує! А краще, в окопи таких командирів, куди вони кидають зараз хворих людей, яких нахапали на вулиці!
Враження від боїв на Курщині? Ніби побував у пеклі на ретриті, - воїн Євген Макацьоба
А яка була мета цієї операції?
Чого досягли і що планували? За що поклали стільки ні в чому не винних людей, більшість із яких ще й нахапали і притягли силою, часто не зовсім придатних? Чи потрібно би нам було воювати ще з 10-15 тис. навчених і підготовлених північнокорейців, якби не ця операція. Плюс к кацапам. Ще ціла армія! І на кому за це відповідальність, чи не час його кинути в піхоту?
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:56
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:02
А ти коли почнеш?
Набагато більша проблема в тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
Це все ганьба!
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:05
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:10
Пиши за себе, таке не витруть
hxbbgaf
Хамиш мабуть. А все що треба - відповісти чому відправляєш всіх , а сам - ні!
