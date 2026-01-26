RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:27

hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:33

  Hotab написав:hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш.

Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.
https://www.youtube.com/watch?v=IZPnwiwucdE
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:41

hxbbgaf

Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки


А як тебе з нори викурювати? Ти коли почнеш виконувати обовʼязок??
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 02:39

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
а воюють нехай хворі


Але ти не воюєш.

Краще скажи, як озброєні бики сприятимуть зарядці телефонів.
Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки, щоб вдертися до приватної власності.
https://www.youtube.com/watch?v=IZPnwiwucdE
шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?
Banderlog
Герой України Сергій Волинський: В Кринках загинули тисячі людей. Це велетенський провал, трагедія і пекло
Це просто жах! Який був розрахунок? Форсувати річку, фактично - це практично, йти на смерть. Таке роблять, якщо це продумана операція і все це має сенс. Це була диверсія? Я не прихильник розстрілів, аде якщо так, то отой, хто командував це робити, заслуговує! А краще, в окопи таких командирів, куди вони кидають зараз хворих людей, яких нахапали на вулиці!
Враження від боїв на Курщині? Ніби побував у пеклі на ретриті, - воїн Євген Макацьоба
А яка була мета цієї операції?
Чого досягли і що планували? За що поклали стільки ні в чому не винних людей, більшість із яких ще й нахапали і притягли силою, часто не зовсім придатних? Чи потрібно би нам було воювати ще з 10-15 тис. навчених і підготовлених північнокорейців, якби не ця операція. Плюс к кацапам. Ще ціла армія! І на кому за це відповідальність, чи не час його кинути в піхоту?
  Banderlog написав:[шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?

Мовчить
Hotab
  Hotab написав:hxbbgaf

Тим часом, кажуть, ТЦКшники пішли по квартирам. Менти вигадують байки


А як тебе з нори викурювати? Ти коли почнеш виконувати обовʼязок??

А ти коли почнеш?
Набагато більша проблема в тому, що не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, накачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
Це все ганьба!
  Hotab написав:
  Banderlog написав:[шо вам мішає не дочикувати тцкашників а піти захищати завоювання майдану добровільно? Хіба краще труситись в підвалі до кінця війни?

Мовчить

Труть каменти.
Пиши за себе, таке не витруть

hxbbgaf
Хамиш мабуть. А все що треба - відповісти чому відправляєш всіх , а сам - ні!
Hotab
