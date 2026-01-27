RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 13:29

hxbbgaf

А що сталось у 23-му?


Я канєш не мріяв, що для абирвалга існує такий термін моєї служби, після якого він би сказав «нє, ну ти чувак вже так довго ризикував життям заради мене, дякую тобі, тепер вже ти відпочивай а піду я», але щоб так нагло вимагати від інших служити все життя, а самому навіть не збиратись! :lol:


А де я візьму зброю?


Тобто проблема лише в тому, що ти не знаєш де навчитись бути потрібним армії??
1. Взяти лопату і починати вчитись копати. Це основа війни
2. Піти на курси дронщиків. Цивільні. Вони є. Треба адреса??
3. Є і курси зі стрілецькою зброєю, але вони тобі не треба .

Тобто у тебе є бажання, але ти не знав де підготуватись?


Відслужив в тилу


Ну авіація дійсно стоїть в тилу, але ж бойові завдання поблизу ЛБЗ або на ній.
Тобто ти вимагаєш щоб тебе не просто захищали інші замість тебе самого, а саме там де ти скажеш і на тих посадах, де ти вкажеш?? :lol:
Шапку головного ТЦК-ника (кого треба мобілізувати в першу чергу замість тебе) ти вже натягнув. Тепер шапка головкома? Ти будеш визначати які посади треба в ЗСУ , які не треба (я так розумію не треба всі крім штурмовиків, абирвалг всіх туди записує) ? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 14:38

  Hotab написав:


А ти коли почнеш?


Навіть на твоїй монологовій гілці є інформація про моє «почнеш» в 2014-му і «конченеш» в 2023 му . Якщо ти у себе розібратись не можеш, то сенс тобі повторно щось казати.
А от від тебе відповіді, чому ти всіх навколо називаєш «підготовлені», «бики», «вміють тримати зброю», а сам за 4 роки ніяк не підготувався і не збираєшся захищати - нема.
То ми почуємо відповідь?

а чого "кінчив" , усрався? з 2014 до 2022 нічого практично не було для лётчиков геликоптерів , трохи біля аеропорта і всьо...
