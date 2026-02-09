Ти таблєточний психотропний переляк (який захоплюється звичайними мужиками, називаючи їх «гарними, красивими, здоровими, навченими») підійшов би ззаду до ментів і ТЦК підслухати розмову, якби не мав залізобетонної броні??
То були менти, ТЦК там не було, і ти знову флудиш. Ось тітка якась каже, влада скасовує бодікамери і дозволяє свавілля ТЦК проти людей, показує там вирізки статей? https://www.youtube.com/watch?v=mMJhMxcMvN0 Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси! Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей. https://www.youtube.com/watch?v=iz-En8emi70 Це все нормально?
hxbbgaf написав:Пальцем в небо. І нічого по темі. Нормально їздити по місту і лупцювати людей ногами? Це така мобілізація? Чи оповіщення?
Мобилизация такая. Историю почитайте. Фольксштурм.Германия с октября 1944 и до капитуляции.Мужчин не в форме просто стреляли на улице патрули. Потому что в форме должны быть и воевать. Это была агония, но расстрелянным было не сильно легче от этого.
На Дніпропетровщині затримали трьох співробітників ТЦК за вбивство 55-річного чоловіка - оце вже дійсно пахне фольксштурмством. Поки що бояться гніву народного, нібито затримали, влаштували показуху, али в суд ніхто не вірить чи навіть що щось дійде до суду. Закриють, як завжди, скажуть, впав з висоти власного зросту, як було з Сопіним, Сахаруком, Танчиком і т.д.