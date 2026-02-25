Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 70717273 Додано: Вів 24 лют, 2026 21:12 Faceless написав: hxbbgaf написав: Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля. Військова присяга не є добровільною, фактично це примусова формальніст ь. Тож не можна зрадити те, що не було актом доброї волі.

Клятва Гіпократа це більше легенда, ніхто ніяку клятву і реальності не дає Військова присяга не є добровільною,ь. Тож не можна зрадити те, що не було актом доброї волі.Клятва Гіпократа це більше легенда, ніхто ніяку клятву і реальності не дає

Призывался я на срочку в СССР а вернулся в незалежну Украину , захожу в военкомат встать на учёт и забрать паспорт а тётя в окошке говорит что надо принять присягу я говорю что уже принял в 1990, нада новую, если не захочешь то паспорт не вернём, пришлось присягнуть через окошко подписью в журнале

Ця історія звучала тут вчетверте з того що я бачив))

Може ще є, хз 😅😅







hxbbgaf написав: З цього все і починається, корупція і свавілля. З цього все і починається, корупція і свавілля.

За корупцію є відповідні статі КУпАП і ККУ.

За ухиляння абирвалга теж є статті. Саме по ним відповідають порушники. За «порушив вимоги присяги» - нема статті.

Коли абирвалг нарешті припинить ухилятись і почне захищати рідну державу, він дізнається що він став військовим з моменту підписання відповідним керівником наказу про зарахування абирвалга до списків в/ч. Не з моменту складання присяги.

І припинить він бути в/сл з моменту наказу про звільнення. Присяга знову тут ніяким боком, виконувати її вимоги звільнений абирвалг не буде. Ритуала звільнення абирвалга від присяги також не буде, але обовʼязки в/сл він виконувати як не дивно припинить.



Пан Барабашов, який періодично псує повітря тут , склав присягу і отримав офіцера в навчальному закладі. Поцікався скільки днів він захищав державу в своєму житі. Потім ковтни пігулку яка нагадає тобі скільки років я захищав твоє нікчемне психотропне життя.

За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?

Годі при***.

Захищають під час війни, до війни ти нічого і нікого не захищав, тільки своє жалування. hxbbgaf Повідомлень: 23034 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 10:22 hxbbgaf



Захищають під час війни,





Ну то так. А що в тебе не сходиться?

Відправляй 500 баксів модератору (як арбітру) , і я теж.

Якщо я надам докази безпосередньої участі в обох етапах російсько-української війни - твої 500 переходять мені. Якщо ні - мої тобі.

Згоден?

Ну то так. А що в тебе не сходиться?

Відправляй 500 баксів модератору (як арбітру) , і я теж.

Якщо я надам докази безпосередньої участі в обох етапах російсько-української війни - твої 500 переходять мені. Якщо ні - мої тобі.

Згоден?

Ні, то закриваєш пістак, поки я тобі його не розірвав

За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?

Годі при***.

Статті. не сміши, я вже писав, як триває "суд" по нашій не олігархічній справі. А що вже казати за корупціонерів.. Он здорово судять міндича чи шурму, шефіра, сидять, мабуть? Навіть крупа здорово сидить? Суд їй навіть вільно пересуватись дозволив.

За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?

Годі при***.

Захищають під час війни, до війни ти нічого і нікого не захищав, тільки своє жалування.



И весьма неплохое жалование

Заработанное на экваторах

И весьма неплохое жалование

Заработанное на экваторах

Почему то обычный моряк там или дальнобойщик куйвам может продолжить так работать на зарубежного заказчика с 24.02.22 а тут все двери выработанному пенсу в 45 открыты.

Повідомлень: 5692 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 11:47 барабашов написав: hxbbgaf написав: Статті. не сміши, я вже писав, як триває "суд" по нашій не олігархічній справі. А що вже казати за корупціонерів.. Он здорово судять міндича чи шурму, шефіра, сидять, мабуть? Навіть крупа здорово сидить? Суд їй навіть вільно пересуватись дозволив.

За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?

Годі при***.

И весьма неплохое жалование

Заработанное на экваторах

Почему то обычный моряк там или дальнобойщик куйвам может продолжить так работать на зарубежного заказчика с 24.02.22 а тут все двери выработанному пенсу в 45 открыты.



И весьма неплохое жалование

Заработанное на экваторах

И весьма неплохое жалование

Заработанное на экваторах

Почему то обычный моряк там или дальнобойщик куйвам может продолжить так работать на зарубежного заказчика с 24.02.22 а тут все двери выработанному пенсу в 45 открыты.

А як 120 кг інвалід в Турції їздить? 😅

Бо як «на іностранного заказчіка» то якраз зрозуміло, країні треба валюта,

прописали в постанові КМУ , то і випускають. А 120-кг інваліда офіцера ні

дня на війні навіщо випускати? 😅

А як 120 кг інвалід в Турції їздить? 😅

Бо як «на іностранного заказчіка» то якраз зрозуміло, країні треба валюта, прописали в постанові КМУ , то і випускають. А 120-кг інваліда офіцера ні дня на війні навіщо випускати? 😅

У нас шуби - критична інфраструкту

