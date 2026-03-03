Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:28
Які могли бути повітряні цілі у той період? Якісь маленькі дрони, які тоді ще були великою рідкістю? За ними що авіація ганялась?
Хто там дає обирати ті посади, ну навіщо казки.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:32
Тобто ти психотропний будеш вирішувати, як збивати розвідувальні БПЛА які заходили до 100 км від ЛБЗ?
Що тобі не доходить , тормоз?
Ну ти ж пробував? І в 22-23 пробував? Чи мамина царапинка, яка розказує хто справжній захисник , а хто ні?
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:40
Кожен день коять свавілля.
Додано: Вів 03 бер, 2026 10:44
Додано: Вів 03 бер, 2026 11:07
Я тебе тут безкоштовно маю роздупляти? Ти ж з впевненим 3.14таком експерта розказуєш хто треба, хто не треба , кого першого на фронт, а по суті баран який нічого не знає і не розуміє??
Ти ж типу експерт? І що, навіть наймасовіший Орлан 10 не чув? Не кажучи про «Форпост», які активно використовувались до 2022 року ще.
З такою підготовкою треба язичок в сраку засунути і клавіатуру в смітник .
А починати вивчати військову справу, не вийде все життя прикриватись психічними розладами
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|