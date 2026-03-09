як зе і ти
Ти правий.
А такоЗ ти 😅
Ти коли плануєш? Бери абирвалга і марш захищати рідну землю, ухилянти
Додано: Суб 07 бер, 2026 18:57
Vadim_
Додано: Суб 07 бер, 2026 21:44
Vadim_
У тебе черга спільна. З придатними, звісно. Непридатні ні. Але ж ти придатний?
Додано: Нед 08 бер, 2026 15:11
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Нед 08 бер, 2026 15:37
Вона завжди «доходила». Просто відсоток таких придатних і без діла тиняющіхся у спільноті загалом мізерний. Тому абирвалги не мають щоденних відосіків про їх бусифікацію. А так то їх завжди брали. І останній раз , коли можна було почути фразу «а, ну у тебе не той вос, йди гуляй» будо десь років 2 тому. Давно вже беруть не дивлячись на вос. То абирвалг просто хворий і несе діч тут
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 бер, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2026 04:23
Яка ще підготовка тому, хто 25 років вчився воювати і вчив інших, якщо йому вірити?
А тим часом ТЦКшники продовжують молотити людей
Виявляється, знов пораненого військового лупцювали!
Нащо вони це роблять? Може, це кацапськи диверсанти, хтось думає перевіряти? Чи той, хто має перевіряти, теж кацапський диверсант. Інакше як пояснити знущання з хворих людей, доки не воюють мільйони тих, що служили, тренувались, закінчували військові заклади, військові кафедри, давали присяги і т.д.
Додано: Пон 09 бер, 2026 04:27
hxbbgaf
Отака підготовка. Ти може під таблами знов? Чи вмикаєш чергового дебільчика?
Умовний Детройт вчив курсантів наприклад аеродинаміці, чи конструкції авіаційного озброєння. Суха теорія в аудиторії.
Де він «вчився воювати» чи «вчив воювати інших»
Ти уйобок реально тупий, чи вмикаєш примітивно?
Де вчився воювати вищезгаданий в цій темі начальник фінансово-економічної служби, поки його не бусікнули і не відправили в учєбку нарешті вчитись воювати??
Чим ти відрізняєшся? Тебе так само через учєбку і будеш вміти.
