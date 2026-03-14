Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 10:49

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Абирвалг:


а скільки ще випускників військових закладів, які не є відставниками






Повної відкритої річної статистики за всі 25 років у публічному доступі немає (Міноборони її централізовано не публікує). Але за окремими заявами МОУ, парламентськими слуханнями та повідомленнями самих військових вишів можна скласти досить реалістичну оцінку по періодах.

Орієнтовна кількість випускників військових вишів України

Період Випускників на рік (орієнтовно) Коментар
2000–2005 ~2 000–2 500 після скорочення армії
2006–2010 ~1 500–2 000 мінімум через реформу армії
2011–2013 ~1 200–1 500 найменший набір
2014 ~2 000 різке збільшення після початку війни
2015–2017 ~3 000–3 500 активне розширення
2018–2021 ~4 000–4 500 стабілізація
2022 ~4 500–5 000 прискорені випуски
2023–2024 ~5 000–6 000 найбільші набори

Приблизна сумарна цифра

Якщо підсумувати:
• 2000–2013 → ~25–30 тис. офіцерів
• 2014–2021 → ~30–35 тис.
• 2022–2024 → ~15–17 тис.

📊 Разом за 25 років: приблизно 70–80 тисяч офіцерів, підготовлених військовими вишами.

Що входить у ці цифри

Це випускники:
• Національного університету оборони
• ХНУПС (Харків, Повітряні сили)
• НАСВ (Львів, сухопутні війська)
• Одеської військової академії
• Житомирського інституту ім. Корольова
• Військового інституту КНУ
• інститутів ВМС тощо

Важливий момент

Ці цифри не включають офіцерів із воєнних кафедр (офіцерів запасу).
А їх за 20–25 років було значно більше — приблизно 250–350 тис.



Якщо хочеш, я можу показати ще дуже цікаву річ:
скільки офіцерів фактично не вистачало ЗСУ перед 2022 роком, навіть з урахуванням усіх цих випусків. Це добре пояснює, чому у 2022–2024 масово призивали офіцерів запасу з воєнних кафедр.




В світі абирвалга «мільйони підготовлених».
Хоча умовно підготовлених (бо там же випускники не лише піхотних , а і фінансисти, юристи , тил і логістика, морські) за ці роки до 100 тис. Скільки з них на окупованих, емігрувало за ці всі роки, або жодного дня не служили після випуску. Вбитих, поранених за 12 років війни. Або зараз служать.
Коротше саме «підготовлених» військових випускників , які тиняються , може тисяч 10 і бродить по українській землі. Але думаю що менше.

А всякі «кафедри», то ніякі не підготовлені. Правильно, Барабашов? Ти ж не підготовлений? Чи підготовлений? 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 11:29

Не за 20-25 років, а за 35. А то в 45 у вас всі ці військові офіцери вже дідугани, а тракториста чи епілептика в 59 у Скелю.
Ну, да, скільки ж із цих всіх офіцерів емігрували? Нема статистики. І чого ти кажеш, що вони емігрували, а не наплювали на присягу і втекли і не воюють, коли в їхній країні війна? Отакої! Скільки тут таврував всіх на заробітчанській гілці ганьбою і називав дизертирами, а як професійні військові, то вони емігрували! А може, їх хоч звань позбавити? Теж ні?
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 11:43

hxbbgaf


Не за 20-25 років, а за 35. А то в 45 у вас всі ці військові офіцери вже дідугани,


Ти ж кажеш про «молоді,, здорові , міцні», я тобі і взяв таких.
В 2000-му йому 23. Зараз 49.

Ну, да, скільки ж із цих всіх офіцерів емігрували?


Я розглянув випуски з 2000 року. Я особисто знаю таких своїх одногрупників кілька, хто на початку 2000-х поїхали жити за кордон і з тих пір не повертались. Вони зараз мають приїхати захищати абирвалга?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 бер, 2026 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 11:44

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
160 тис у віці до 60, більшість 55-60
З

То молодих відставників, а скільки ще випускників військових закладів, які не є відставниками і не воюють.
І з молодих відставників в ЗСУ не 20 тис., а всього 5.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep

Ти своє посилання відкривав??

Там же написано - 21 тисяча повторно призвались. Це є і в табличці.


За даними таблиці, тих, хто молодший за 60 років — 177 тисяч 181 особа, з них 156 тисяч — не перебувають на військовій службі або взагалі не працюють:

85% не працюють, а в ЗСУ тільки 5 тис.
Де написано, що вони повторно призвались? 21.4 продовжують службу там де й були - це і ментівські відділки, і інші силові органи, і тилові частини, де вони все життя фарбували траву і продовжують це робити замість того, щоб воювати.
І при цьому всьому в ЗСУ з них тільки 5 тис.
https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 82cf4d.jpg
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 11:46

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:А скільки служили срочку. Хоч і не офіцери, але рік-два тренувались, вчились воювати.

Оце взагалі розсмішило. Да на ДПЮ більше вчать воювати. Рік підмітати плац, марширувати і траву фарбувати - дуже цінні навички

ДПЮ порывнювати зі службою в армії - таке хіба що спаде на думку тому, хто панічно боїться бути мобілізованим.
hxbbgaf
 
