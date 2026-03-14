а скільки ще випускників військових закладів, які не є відставниками
Повної відкритої річної статистики за всі 25 років у публічному доступі немає (Міноборони її централізовано не публікує). Але за окремими заявами МОУ, парламентськими слуханнями та повідомленнями самих військових вишів можна скласти досить реалістичну оцінку по періодах.
Орієнтовна кількість випускників військових вишів України
Період Випускників на рік (орієнтовно) Коментар 2000–2005 ~2 000–2 500 після скорочення армії 2006–2010 ~1 500–2 000 мінімум через реформу армії 2011–2013 ~1 200–1 500 найменший набір 2014 ~2 000 різке збільшення після початку війни 2015–2017 ~3 000–3 500 активне розширення 2018–2021 ~4 000–4 500 стабілізація 2022 ~4 500–5 000 прискорені випуски 2023–2024 ~5 000–6 000 найбільші набори
Приблизна сумарна цифра
Якщо підсумувати: • 2000–2013 → ~25–30 тис. офіцерів • 2014–2021 → ~30–35 тис. • 2022–2024 → ~15–17 тис.
📊 Разом за 25 років: приблизно 70–80 тисяч офіцерів, підготовлених військовими вишами.
Що входить у ці цифри
Це випускники: • Національного університету оборони • ХНУПС (Харків, Повітряні сили) • НАСВ (Львів, сухопутні війська) • Одеської військової академії • Житомирського інституту ім. Корольова • Військового інституту КНУ • інститутів ВМС тощо
Важливий момент
Ці цифри не включають офіцерів із воєнних кафедр (офіцерів запасу). А їх за 20–25 років було значно більше — приблизно 250–350 тис.
⸻
Якщо хочеш, я можу показати ще дуже цікаву річ: скільки офіцерів фактично не вистачало ЗСУ перед 2022 роком, навіть з урахуванням усіх цих випусків. Це добре пояснює, чому у 2022–2024 масово призивали офіцерів запасу з воєнних кафедр.
В світі абирвалга «мільйони підготовлених». Хоча умовно підготовлених (бо там же випускники не лише піхотних , а і фінансисти, юристи , тил і логістика, морські) за ці роки до 100 тис. Скільки з них на окупованих, емігрувало за ці всі роки, або жодного дня не служили після випуску. Вбитих, поранених за 12 років війни. Або зараз служать. Коротше саме «підготовлених» військових випускників , які тиняються , може тисяч 10 і бродить по українській землі. Але думаю що менше.
А всякі «кафедри», то ніякі не підготовлені. Правильно, Барабашов? Ти ж не підготовлений? Чи підготовлений? 😅
Не за 20-25 років, а за 35. А то в 45 у вас всі ці військові офіцери вже дідугани, а тракториста чи епілептика в 59 у Скелю. Ну, да, скільки ж із цих всіх офіцерів емігрували? Нема статистики. І чого ти кажеш, що вони емігрували, а не наплювали на присягу і втекли і не воюють, коли в їхній країні війна? Отакої! Скільки тут таврував всіх на заробітчанській гілці ганьбою і називав дизертирами, а як професійні військові, то вони емігрували! А може, їх хоч звань позбавити? Теж ні?
Ти ж кажеш про «молоді,, здорові , міцні», я тобі і взяв таких. В 2000-му йому 23. Зараз 49.
Я розглянув випуски з 2000 року. Я особисто знаю таких своїх одногрупників кілька, хто на початку 2000-х поїхали жити за кордон і з тих пір не повертались. Вони зараз мають приїхати захищати абирвалга?
Там же написано - 21 тисяча повторно призвались. Це є і в табличці.
За даними таблиці, тих, хто молодший за 60 років — 177 тисяч 181 особа, з них 156 тисяч — не перебувають на військовій службі або взагалі не працюють:
85% не працюють, а в ЗСУ тільки 5 тис. Де написано, що вони повторно призвались? 21.4 продовжують службу там де й були - це і ментівські відділки, і інші силові органи, і тилові частини, де вони все життя фарбували траву і продовжують це робити замість того, щоб воювати. І при цьому всьому в ЗСУ з них тільки 5 тис. https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 82cf4d.jpg