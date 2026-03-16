RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 12:50

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:А менти на день добровольця лупцюють добровольців.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3 ... 0%B8%D1%87
Замість того, щоб воювати разом з ними.
думав що міліція з народом?)) ти забув як ви ставили беркутів на коліна? Тепер нема вже тих побивачів студентів) є нова поліція, в чорному :lol: іди щас покричи міліція з народом. Мало б допомогти.

Нікого я не ставив на коліна, я мирно протестував. А як по-звірячому лупцювали студентів, лежачих, БСП була переповнена, перелами, тяжкі травми, один 3 тижні в комі лежав, то було ОК? При тому, що вони мирно стояли і нікого не чипали. Звідки така радість?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23130
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 12:52

hxbbgaf

Та й навіть стосовно бюджетників вже планується норма, що вони муситимуть відпрацювати, як безкоштовно навчались.


У випускників ВВНЗ давно це є. Відслужив необхідні 5(10) років і вільний. Нікому нічого не винен. Відслужив більше - винна вже держава.

Тобто абирвалг відвчився за гроші бюджету держави, не віддав їй нічого (торгував трипером на базарі) і розказує про борги тим, хто на державу від3.14стячив десятки років? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 бер, 2026 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18178
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:02

так чого зараз не протестуєш мирно? :lol: бють вже не по звірячому а полюдськи? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4939
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 18:30

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:Фейслес, до чого тут бюджетники, на себе все приміряєте законодавство мирного часу, ще й яке стосується повністю мирних аспектів життя, а на хворих, обмежено придатних готові виплеснути всю суворість воєнного законодавства, всі його зміни і посилення, скасування хвороб, зобов'язання самим бігти в ТЦК, хапання і знущання з людей, мало того, вже виправдовуєте і свавілля, коли людей лупцюють, вбивають, відправляють на вірну смерть нездатних воювати з формальною ВЛК або взагалі без неї...
Та й навіть стосовно бюджетників вже планується норма, що вони муситимуть відпрацювати, як безкоштовно навчались. Законопроєкт №10399
Буває, що і студент провчиться кілька місяців і розуміє, що то не його, чого ні. Якщо це дозволено. Інша справа, що відбувається зараз - тупо насильство над людьми, коли тебе схопили, знущаються, лупцюють, відправляють на смерть, навіть як ти не здатен виконувати ті задачі, одним менше, одним більше, нікого не хвилює. Одним пекло на Землі, іншим - все згідно законодавства, прийнятого в мирний час і ані йотою більше...
То державна система не могла виконувати в легальному полі, значить, треба наплювати на свої ж закони і зайнятись свавіллям? Ну, ви за, бо думаєте, вас це не торкнеться, для цього і весь цей довгий текст, в якому проглядається єдине "Нехай за мене офіцера воюють хворі".
Бюджетники до того, що ви ж претензіями були через те, що на навчання когось там були витрачені державні гроші. А це і є бюджетники. При цьому більшість "цивільних" бюджетників в принципі нічого не відробляла і не відробляє.
Щодо обмежено придатних - ніхто на них "всю суворість" не виплескував. Їх просто перепровіряють, бо після зміни вимог придатності іншого варіанту і немає. Тож не треба скиглити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8304 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 21:04

Історія з бюджетниками - то історія, ніяк не пов'язана з війною, смертями, каліцтвами і т.д.
Так можна було б перепровірити тих же офіцерів, теж, хто придатний, відправити одразу на фронт (чудово розумієте, яка справжня мета цих перепровірок), але ж ні. Знайшли крайніх.
Не скиглити? Таке враження, ніби ти з окопу пишеш! Скиглять собаки, а пси режиму вже вирішили, що це ми тут пси, а не люди, витирають ноги, депутати закордоном сидять президент краде силовики і інші хто тренувався, не воює, хворих людей хапають. Яка перспектива?
Ось ТЦКшник вдарив шокером свого колегу замість схопленої жертви
https://www.instagram.com/reel/DV5iChuDKAS/
«Прайс для ухилянтів»
https://tsn.ua/ukrayina/prays-dlia-ukhy ... 41585.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23130
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 23:24

Неповʼязані історії та інші психотропні байки ))


Історія з бюджетниками - то історія, ніяк не пов'язана з війною, смертями, каліцтвами і т.д.



«Їх за бюджетні гроші вчили все життя воювати» (с) Абирвалг
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18178
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 09:34

Мова була про цивільні спеціальності бюджетників.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23130
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 10:11

ТЦК напали на суддю у Дніпрі?

https://com1.org.ua/ttsk-napaly-na-suddiu-u-dnipri/

Судді вже хочуть все це використати на свою користь, щоб ще далі відірватись від народу, з якого знущаються, і набрати за державний кошт собі ще більше охорони.
https://tsn.ua/ukrayina/u-dnipri-zorsto ... 41444.html
Це що виходить, щоб захищатись від ТЦКшників?
Хоча кого-кого, а ось суддів і прокурорів, що повністю погрязли у корупціїї мені тут не жалко від слова зовсім! Чиї права вони всі охороняють? Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому клятому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23130
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 10:24

А це якісь різні бюджетні гроші? На абирвалга витратити впусту бюджетні гроші - можна! Хай йде на базар трипером торгувати, нікому нічого не винен. А на Хотаба витратили - винен абирвалгу. Це як працює? :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18178
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 11:27

Я про це на минулій сторінці писав:
до чого тут бюджетники, на себе все приміряєте законодавство мирного часу, ще й яке стосується повністю мирних аспектів життя, а на хворих, обмежено придатних готові виплеснути всю суворість воєнного законодавства, всі його зміни і посилення, скасування хвороб, зобов'язання самим бігти в ТЦК, хапання і знущання з людей, мало того, вже виправдовуєте і свавілля, коли людей лупцюють, вбивають, відправляють на вірну смерть нездатних воювати з формальною ВЛК або взагалі без неї...
Та й навіть стосовно бюджетників вже планується норма, що вони муситимуть відпрацювати, як безкоштовно навчались. Законопроєкт №10399

Стосовно переперевірки, вгорі цієї сторінки.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23130
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1684 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВВП (121)
16.03.2026 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.