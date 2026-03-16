hxbbgaf написав: Фейслес, до чого тут бюджетники, на себе все приміряєте законодавство мирного часу, ще й яке стосується повністю мирних аспектів життя, а на хворих, обмежено придатних готові виплеснути всю суворість воєнного законодавства, всі його зміни і посилення, скасування хвороб, зобов'язання самим бігти в ТЦК, хапання і знущання з людей, мало того, вже виправдовуєте і свавілля, коли людей лупцюють, вбивають, відправляють на вірну смерть нездатних воювати з формальною ВЛК або взагалі без неї...

Та й навіть стосовно бюджетників вже планується норма, що вони муситимуть відпрацювати, як безкоштовно навчались. Законопроєкт №10399

Буває, що і студент провчиться кілька місяців і розуміє, що то не його, чого ні. Якщо це дозволено. Інша справа, що відбувається зараз - тупо насильство над людьми, коли тебе схопили, знущаються, лупцюють, відправляють на смерть, навіть як ти не здатен виконувати ті задачі, одним менше, одним більше, нікого не хвилює. Одним пекло на Землі, іншим - все згідно законодавства, прийнятого в мирний час і ані йотою більше...

То державна система не могла виконувати в легальному полі, значить, треба наплювати на свої ж закони і зайнятись свавіллям? Ну, ви за, бо думаєте, вас це не торкнеться, для цього і весь цей довгий текст, в якому проглядається єдине "Нехай за мене офіцера воюють хворі".