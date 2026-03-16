думав що міліція з народом?)) ти забув як ви ставили беркутів на коліна? Тепер нема вже тих побивачів студентів) є нова поліція, в чорному іди щас покричи міліція з народом. Мало б допомогти.
Нікого я не ставив на коліна, я мирно протестував. А як по-звірячому лупцювали студентів, лежачих, БСП була переповнена, перелами, тяжкі травми, один 3 тижні в комі лежав, то було ОК? При тому, що вони мирно стояли і нікого не чипали. Звідки така радість?
так чого зараз не протестуєш мирно? бють вже не по звірячому а полюдськи?
hxbbgaf написав:Фейслес, до чого тут бюджетники, на себе все приміряєте законодавство мирного часу, ще й яке стосується повністю мирних аспектів життя, а на хворих, обмежено придатних готові виплеснути всю суворість воєнного законодавства, всі його зміни і посилення, скасування хвороб, зобов'язання самим бігти в ТЦК, хапання і знущання з людей, мало того, вже виправдовуєте і свавілля, коли людей лупцюють, вбивають, відправляють на вірну смерть нездатних воювати з формальною ВЛК або взагалі без неї... Та й навіть стосовно бюджетників вже планується норма, що вони муситимуть відпрацювати, як безкоштовно навчались. Законопроєкт №10399 Буває, що і студент провчиться кілька місяців і розуміє, що то не його, чого ні. Якщо це дозволено. Інша справа, що відбувається зараз - тупо насильство над людьми, коли тебе схопили, знущаються, лупцюють, відправляють на смерть, навіть як ти не здатен виконувати ті задачі, одним менше, одним більше, нікого не хвилює. Одним пекло на Землі, іншим - все згідно законодавства, прийнятого в мирний час і ані йотою більше... То державна система не могла виконувати в легальному полі, значить, треба наплювати на свої ж закони і зайнятись свавіллям? Ну, ви за, бо думаєте, вас це не торкнеться, для цього і весь цей довгий текст, в якому проглядається єдине "Нехай за мене офіцера воюють хворі".
Бюджетники до того, що ви ж претензіями були через те, що на навчання когось там були витрачені державні гроші. А це і є бюджетники. При цьому більшість "цивільних" бюджетників в принципі нічого не відробляла і не відробляє. Щодо обмежено придатних - ніхто на них "всю суворість" не виплескував. Їх просто перепровіряють, бо після зміни вимог придатності іншого варіанту і немає. Тож не треба скиглити.
Історія з бюджетниками - то історія, ніяк не пов'язана з війною, смертями, каліцтвами і т.д. Так можна було б перепровірити тих же офіцерів, теж, хто придатний, відправити одразу на фронт (чудово розумієте, яка справжня мета цих перепровірок), але ж ні. Знайшли крайніх. Не скиглити? Таке враження, ніби ти з окопу пишеш! Скиглять собаки, а пси режиму вже вирішили, що це ми тут пси, а не люди, витирають ноги, депутати закордоном сидять президент краде силовики і інші хто тренувався, не воює, хворих людей хапають. Яка перспектива? Ось ТЦКшник вдарив шокером свого колегу замість схопленої жертви https://www.instagram.com/reel/DV5iChuDKAS/ «Прайс для ухилянтів» https://tsn.ua/ukrayina/prays-dlia-ukhy ... 41585.html
Судді вже хочуть все це використати на свою користь, щоб ще далі відірватись від народу, з якого знущаються, і набрати за державний кошт собі ще більше охорони. https://tsn.ua/ukrayina/u-dnipri-zorsto ... 41444.html Це що виходить, щоб захищатись від ТЦКшників? Хоча кого-кого, а ось суддів і прокурорів, що повністю погрязли у корупціїї мені тут не жалко від слова зовсім! Чиї права вони всі охороняють? Покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому клятому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін.
«Їх за бюджетні гроші вчили все життя воювати» (с) Абирвалг
Мова була про цивільні спеціальності бюджетників.
А це якісь різні бюджетні гроші? На абирвалга витратити впусту бюджетні гроші - можна! Хай йде на базар трипером торгувати, нікому нічого не винен. А на Хотаба витратили - винен абирвалгу. Це як працює?
Я про це на минулій сторінці писав:
