барабашов
Так прикол в чому.. Якщо чувак може зараз гоцати на байку чи рамному позашляховику, то що йому заважає водити в армії?
Ок, хворі не зможуть тягати рюкзак 35 кг на штурм лісопосадки, але є повно місць де треба «мити снаряди і заряджати рації». Саме тому їх і зробили придатними.
Он муха флудить по 50 повідомлень щодня, але типу «сліпий». Він не зміг би на місті Бандерлога перед компом і 3-ма телефонами працювати оперативним черговим?
Чи оцей «хворий» весь абирвалг. Що він не може? Все може!! А якщо у нього забрати таблетки які він сам собі прописав, то через місяць взагалі абсолютно здоровим стане