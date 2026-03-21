Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 21 бер, 2026 12:09
барабашов
Так прикол в чому.. Якщо чувак може зараз гоцати на байку чи рамному позашляховику, то що йому заважає водити в армії?
Ок, хворі не зможуть тягати рюкзак 35 кг на штурм лісопосадки, але є повно місць де треба «мити снаряди і заряджати рації». Саме тому їх і зробили придатними.
Он муха флудить по 50 повідомлень щодня, але типу «сліпий». Він не зміг би на місті Бандерлога перед компом і 3-ма телефонами працювати оперативним черговим?
Чи оцей «хворий» весь абирвалг. Що він не може? Все може!! А якщо у нього забрати таблетки які він сам собі прописав, то через місяць взагалі абсолютно здоровим стане
Додано: Суб 21 бер, 2026 17:40
Vadim_
чому після бурси не пішов трактористом?
Бо трактористи ж воюють, а я не хотів. 🤭🤭
Чи трактористи не воюють, га, тракторист Вадік?
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:26
Faceless написав:
Так, більшість тих, хто колись мав "обмежено придатний" поставлять повну придатність. Бо там прибрали цілу купу діагнозів від анемії до плоскостопія. Такі вже часи, що абсолютно здорових практично немає.
То могли б там написати, наприклад, всім офіцерам з'явитись до 5 червня. Але ж написали тільки обмежено придатним. Тим більше, що у офіцерів навіть у воєнніку було написано, куди з'явитись у випадку війни (я у батька бачив, там про якусь школу мова йшла).
1
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:31
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Так, більшість тих, хто колись мав "обмежено придатний" поставлять повну придатність. Бо там прибрали цілу купу діагнозів від анемії до плоскостопія. Такі вже часи, що абсолютно здорових практично немає.
То могли б там написати, наприклад, всім офіцерам з'явитись до 5 червня. Але ж написали тільки обмежено придатним. Тим більше, що у офіцерів навіть у воєнніку було написано, куди з'явитись у випадку війни (я у батька бачив, там про якусь школу мова йшла).
Та то реверанс зробили по суті тим хто мав обмежену.
Бо ще раз кажу у всіх інших і так обовʼязок в воєнний час проходити ЩОРОКУ
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:36
Faceless написав:
Бо ще раз кажу у всіх інших і так обовʼязок в воєнний час проходити ЩОРОКУ
Ніхто його не проходить щороку і ніхто за це не штрафує на 25 тис. як обмежено придатних. Це маячня.
А от те, що скасували ряд хвороб і переглядають довічні довідки, а при тому не скасували негласну норму, що офіцера не можна відправити в окоп, навіть, як офіцерів більше ніж солдатів, що пенсіонера молодого не можна відправити, і т.д., це сувора правда. От і думай, на кого ці м'ясники, що це вигадували, зробили ставку. А купу здоровезних і тренованих силовиків, та й не тільки, ще й забронювали, коли їх стільки і близько не треба.
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:40
Hotab написав:барабашов
Так прикол в чому.. Якщо чувак може зараз гоцати на байку чи рамному позашляховику, то що йому заважає водити в армії?
Ок, хворі не зможуть тягати рюкзак 35 кг на штурм лісопосадки, але є повно місць де треба «мити снаряди і заряджати рації». Саме тому їх і зробили придатними.
Он муха флудить по 50 повідомлень щодня, але типу «сліпий». Він не зміг би на місті Бандерлога перед компом і 3-ма телефонами працювати оперативним черговим?
Чи оцей «хворий» весь абирвалг. Що він не може? Все може!! А якщо у нього забрати таблетки які він сам собі прописав, то через місяць взагалі абсолютно здоровим стане
Ніби хтось у когось питає - куди ти хочеш відправитись. Он нахапали наркоманів взагалі непридатних і відправили у Скелю, кажуть, це вже масове явище, я наводив вже посилання.
І звідки ти ото знаєш?
А тепер ще й радиш кинути покалічену маму, в якої більше нікого немає, 2-гу групу ці корупціонери їй не дадуть, та вона сама не може ні присісти, ні схопити щось важче 500 грамів після того, як п'яний покидьок, якого "суд" "судить" вже 6 років, а він гуляє на волі і нічого не платить, і піти захищати офіцерів, ментів, 45-річних відставників, охоронців дуп, блатних биків з тилових частин?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 22 бер, 2026 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:41
навіть, як офіцерів більше ніж солдатів,
Яких «офіцерів» більше ніж солдатів?
«Офіцерів» з воєнними кафедрами (тобто по суті без підготовки) нарахували максимум 600-700 тис за 35 останніх років . «Абирвалгів» 9-10 мільйонів . Кого більше?
не скасували негласну норму, що офіцера не можна відправити в окоп
Так а що скасувати, якщо її нема, і офіцерів запасу прекрасно призивають?
Ніби хтось у когось питає - куди ти хочеш відправитись.
Ну якщо ти дотягнеш що тебе «схоплять», то звісно не спитають. А так то Мадяр особисто гарантує, що хто обере у них посаду (а там є всі, і водії, і писарі, і безпосередньо дронщики) , той на ній і буде. Ти готовий?
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:51
Hotab написав:
навіть, як офіцерів більше ніж солдатів,
Яких «офіцерів» більше ніж солдатів?
«Офіцерів» з воєнними кафедрами (тобто по суті без підготовки) нарахували максимум 600-700 тис за 35 останніх років . «Абирвалгів» 9-10 мільйонів . Кого більше?
700 тис. плюс ще 178 тис. молодих відставників офіцерів, сотні тисяч які закінчили військові заклади чи пройшли збори, і т.д. А на фронті зараз всього 200-250 тис., і абсолютна більшість солдати, а е офіцери.
Про 9 млн. вже говорили раніше це пшик, 2 млн. там, напевно, закордоном, влада дозволила, ]v ще й закон про множинне громадянство, Батьківщин у них тепер багато, і в законі нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних. Бо в самих синки повтікали. Повна легалізація, навіть звань не позбавляють. Тільки отут хворі люди всім і у всьому винні.
Півтора мільйони заброньованих, на початок року казали про 1.3 млн. і цифра зростала, але щось не дуже віриться, таке враження, що їх набагато більше.
Від мільйон до 2 липових інвалідів, які оформлюють відстрочки.
Х.з. скільки доглядальників 7=ї води на киселі, в якої є доньки і сестри...
І т.д. От і рахуй. Але ж тема в нас про силовиків. І вони самі обрали цю професію, давали присягу, тренувались, проходили прискіпливі комісії і т.д., тому біло б логічно, якби їх відправляли воювати, аде ж виходить все навпаки.
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:55
hxbbgaf
700 тис. плюс ще 178 тис. молодих відставників офіцерів, сотні тисяч які закінчили військові заклади
Я розумію що ти під таблами і тому забуваєш про що говорили.
Ти по 3 рази рахуєш одних в тих самих.
«Молоді відставники» (так звані, бо там наймолодші 47, а більшість це 55+- ) це вони звідки взялись, як не «випускники кафедр і випускники ВВНЗ(яких всього було 50-70 тис за рмианні30 років) ?? Вони з Марсу прийшли? Ти скільки раз їх збираєшся рахувати?
Про 9 млн. вже говорили раніше це пшик, 2 млн. там, напевно, закордоном,
Так а «за кордоном, доглядають , заброньовані» це лише зі салату аьирвалгів-солдат?? Офіцерів кафедр там нема?
Тобто тут ми рахуємо всіх до купи кого за 30 років готували кафедри , начебто всі вони сидять в Україні, не бронювались, не хворі, не гинули, не на окупованих, а от 9 млн - то всі з них віднімалися , так? 😅😅😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 бер, 2026 00:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 бер, 2026 00:57
Hotab написав:
Так а що скасувати, якщо її нема, і офіцерів запасу прекрасно призивають?
Ну якщо ти дотягнеш що тебе «схоплять», то звісно не спитають. А так то Мадяр особисто гарантує, що хто обере у них посаду (а там є всі, і водії, і писарі, і безпосередньо дронщики) , той на ній і буде. Ти готовий?
Та розказуй. У мене у під'їзді 3 офіцери, які не воюють і кажуть, що що крутили той ТЦК на своєму органі, бо їм можуть запропонувати тільки за званням а краще за восом, а таких вистачає. Та і тут вистачає, он фейслеса взяти..
Який Мадяр, нащо я йому треба, то ля повністю здорових, при томму що з дронами я ніколи справ не мав і прав не маю і почерк х..вий. Та й були вже історії, що отак записувались у якусь бригаду, а потім йшли проходити ВЛК у ТЦК і звідти не повертались, там свої правила. І що далі?
