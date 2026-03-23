Faceless написав:Бо ще раз кажу у всіх інших і так обовʼязок в воєнний час проходити ЩОРОКУ
Ніхто його не проходить щороку і ніхто за це не штрафує на 25 тис. як обмежено придатних. Це маячня. А от те, що скасували ряд хвороб і переглядають довічні довідки, а при тому не скасували негласну норму, що офіцера не можна відправити в окоп, навіть, як офіцерів більше ніж солдатів, що пенсіонера молодого не можна відправити, і т.д., це сувора правда. От і думай, на кого ці м'ясники, що це вигадували, зробили ставку. А купу здоровезних і тренованих силовиків, та й не тільки, ще й забронювали, коли їх стільки і близько не треба.
По-перше проходять. Не всі бо то часто нереально через черги. По-друге, я ще не бачив штрафів за невчасне проходження ВЛК.
Faceless написав:
Да ну. Всі юристи кажуть, що штрафують і мають право по тому закону. Навіть вже отакий випадок був: ТЦК оштрафували чоловіка, який не є "обмежено придатним" за те, що він не пройшов ВЛК до 5 червня: що вирішив суд? https://porady.org.ua/ttsk-oshtrafuvaly ... v-vlk-do-5 Але це було незаконно, бо чоловік здоровий, і його не можна штрафувати, штрафують тільки хворих. І в 24-му році ще й було таке, що до 25 років ніхто не підлягав мобілізації, а обмежено придатні підлягали! Потім скасували, коли Юлька про це заговорила з трибуни.
Hotab написав:то виключно статистично і половини випускників кафедр в Україні нема. Тому або діли тоді і тих і тих навпіл, або приймай 10 мільйонів моб резерву абирвалгів і не тупи мені тут .
Я тобі показую просту річ, яку ти не здатний сягнути: Не важливо як людина стала офіцером , вона все одно відслуживши необхідний термін стає в ті 175 тис пенсіонерів. Це зовсім не обовʼязково випускник ВВНЗ. Це може бути піджак.
А скільки в Криму було абирвалгів? І де вони? Чудові хлопці?
Ну нічого собі, половини офіцерів в Україні вже нема? І я казав, офіцери проходили мед. комісії і успішно, та ще й тренувались, тому здатних воювати серед них має бути набагато більше ніж серед не офіцерів. Чого це, людина повинна мати вислугу 25 років, тоді вона стає в ті 178 тис. молодих відставників, які переважно і не думають воювати (бо в ЗСУ тільки кожен 40-й з них). Але більшість офіцерів не закінчували ВВНЗ, а просто закінчили військові кафедри в цивільних закладах, і вони не попадуть в ті 178 тис, бо пішли у цивільну професію і не матимуть тієї вислуги. Невже не доходить? То хто з нас косить під дурачка? А є і такі, що закінчили ВВНЗ, але ще не є відставниками. Ну, абирвалги в Криму, по-перше, присяги не давали, по-друге, не служать кацапам, а офіцери всі давали і багато хто служить кацапам. Але, я так розумію, ти вже і їх готовий виправдати?