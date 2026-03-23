Faceless написав:Бо ще раз кажу у всіх інших і так обовʼязок в воєнний час проходити ЩОРОКУ
Ніхто його не проходить щороку і ніхто за це не штрафує на 25 тис. як обмежено придатних. Це маячня. А от те, що скасували ряд хвороб і переглядають довічні довідки, а при тому не скасували негласну норму, що офіцера не можна відправити в окоп, навіть, як офіцерів більше ніж солдатів, що пенсіонера молодого не можна відправити, і т.д., це сувора правда. От і думай, на кого ці м'ясники, що це вигадували, зробили ставку. А купу здоровезних і тренованих силовиків, та й не тільки, ще й забронювали, коли їх стільки і близько не треба.
По-перше проходять. Не всі бо то часто нереально через черги. По-друге, я ще не бачив штрафів за невчасне проходження ВЛК.
Да ну. Всі юристи кажуть, що штрафують і мають право по тому закону. Навіть вже отакий випадок був: ТЦК оштрафували чоловіка, який не є "обмежено придатним" за те, що він не пройшов ВЛК до 5 червня: що вирішив суд? https://porady.org.ua/ttsk-oshtrafuvaly ... v-vlk-do-5 Але це було незаконно, бо чоловік здоровий, і його не можна штрафувати, штрафують тільки хворих. І в 24-му році ще й було таке, що до 25 років ніхто не підлягав мобілізації, а обмежено придатні підлягали! Потім скасували, коли Юлька про це заговорила з трибуни.
Hotab написав:то виключно статистично і половини випускників кафедр в Україні нема. Тому або діли тоді і тих і тих навпіл, або приймай 10 мільйонів моб резерву абирвалгів і не тупи мені тут .
Я тобі показую просту річ, яку ти не здатний сягнути: Не важливо як людина стала офіцером , вона все одно відслуживши необхідний термін стає в ті 175 тис пенсіонерів. Це зовсім не обовʼязково випускник ВВНЗ. Це може бути піджак.
А скільки в Криму було абирвалгів? І де вони? Чудові хлопці?
Ну нічого собі, половини офіцерів в Україні вже нема? І я казав, офіцери проходили мед. комісії і успішно, та ще й тренувались, тому здатних воювати серед них має бути набагато більше ніж серед не офіцерів. Чого це, людина повинна мати вислугу 25 років, тоді вона стає в ті 178 тис. молодих відставників, які переважно і не думають воювати (бо в ЗСУ тільки кожен 40-й з них). Але більшість офіцерів не закінчували ВВНЗ, а просто закінчили військові кафедри в цивільних закладах, і вони не попадуть в ті 178 тис, бо пішли у цивільну професію і не матимуть тієї вислуги. Невже не доходить? То хто з нас косить під дурачка? А є і такі, що закінчили ВВНЗ, але ще не є відставниками. Ну, абирвалги в Криму, по-перше, присяги не давали, по-друге, не служать кацапам, а офіцери всі давали і багато хто служить кацапам. Але, я так розумію, ти вже і їх готовий виправдати?
Мають право, але я ще не бачив таких штрафів. Вас штрафували?
Ви ваще на приколі? Є ОБОВ'ЯЗОК для ВСІХ проходити ЩОРІЧНО поки діє воєнний стан. Справи розвалюються, бо при виписанні штрафу допускають багато помилок
Як ви їх взагалі уявляєте? Це якісь бійці мортал комбат?
А тепер ви взагалі в свої голові якось зберіть до купи, що більшість "офіцерів" - це прост овипускники кафедр, які крім оцього факті НІЧИМ не відрязняються від інших цивільних, і медкомісії проходили точно так само (забивали як і всі в цивільний час), і ніяких "тренувань" не проходять, хіба з власної ініціятиви, і взагалі нічим від всієї маси "неофіцерів" не відрізняються. І навіть від тих, кому колись видали бамажку про обмежену придатність через пласкостопість чи анемію якусь.
Нема такого, це вигадка. Уважно читайте статтю, через що скасували штраф.
Суд зазначив, що відповідачем (ТЦК) не доведено та матеріали справи не містять доказів стосовно того, що громадянин був визнаний обмежено придатними до військової служби
А був би, не скасували б. То ви вже і офіцери у лапках пишете? Готові розжалуватись добровільно? То подавайте заяву, в чому справа. Дожились! Скоро жінкою прикинетесь, щоб тільки казати, що не маєте воювати! Ну, закінчували кафедри, і що. Перед цим теж проходили медкомісії. І з позитивним висновком. А позитивний висновок медкомісії і негативний - це 2 великі різниці. І тренувались. Можна казати все що завгодно, але 2 роки ходіння на ту кафедру, виїзди в польові умови, декілька звань, що давались, і т.д. - це таки мало б щось означати.. Через анемію якусь? Анемія - це низький гемоглобін, і це не буває просто так, тим більше у чоловіків (у жінок анемія буває частіше через особливості організму). Можна втратити свідомість, органи не отримують достатньо кисню. Але ти вже кого хочеш ладен відправити замість себе. Що за люди! Такі, я ж кажу, не те що відіб'ють мотивацію за щось воювати, а, взагалі, віру в людство.
Пишіть заяву з проханням розжалувати в рядові. Та ви не розжалуєтесь, хоть і називаєте самі себе "офіцером" в лапках, бо чудово розумієте, що тоді відправлять на фронт, не вдастся крутити гудзики з восом і званням і казати, що можете тільки командувати (якби під час Чорнобиля офіцери так сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б. а у випадку війни навіть у квитку було написано, куди одразу з'явитись). А мало б бути так, як не хочеш воювати, автоматичне розжалування!
Що ви несете? Я не офіцер, і ніколи не був В мене була така сама бамажка про обмежену придатність