

Чи можна притягнути до відповідальності «за порушення присяги»?



Прямо окремої статті “за порушення присяги” немає.

Але:



👉 дії, які суперечать присязі (наприклад, невиконання наказу, дезертирство, самовільне залишення частини, зрада тощо) —

караються за конкретними статтями Кримінального кодексу.



Тобто:



• відповідальність = через конкретні норми закону









День вступу на військову службу і день прийняття присяги зазвичай різні дати. Присяга пізніше, коли громадянин вже наказом включений до списків військової частини.

Чи відрізняється відповідальність за конкретні злочини чи правопорушення військовослужбовцем, який вже складав присягу, і який ще ні?





Коротко: ні, принципової різниці в юридичній відповідальності немає.



🔹 Ключовий момент



Визначальне — це не факт складання присяги, а статус військовослужбовця.



В Україні він виникає:

• з моменту, коли особу зараховано до списків військової частини наказом (або інший передбачений законом момент — для мобілізованих, контрактників тощо).



З цього моменту:

• на особу поширюються військові статути

• вона підпадає під військові кримінальні правопорушення (розділ XIX ККУ)



🔹 Тобто що виходить



Якщо людина:

• вже зарахована до частини, але ще не склала присягу

і

• вже склала присягу



👉 у плані кримінальної відповідальності — це однакові суб’єкти.



🔹 Приклади

• невиконання наказу (ст. 402 ККУ)

• самовільне залишення частини (ст. 407)

• дезертирство (ст. 408)



— все це застосовується незалежно від того, складена присяга чи ні, якщо вже є статус військовослужбовця.



🔹 А роль присяги тоді яка?



Вона:

• має правове значення як підтвердження усвідомлення обов’язків

• може враховуватись судом при оцінці вини (але це другорядно)



🔹 Нюанс



До моменту набуття статусу (наприклад, ще “в дорозі” до частини або не оформлений наказом):

• людина не є військовослужбовцем

• і не несе відповідальність за “військові” статті



✔️ Висновок



Різниця не в присязі, а в юридичному статусі.

Якщо статус вже є — відповідальність повна, навіть без присяги.



