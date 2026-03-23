Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:17
hxbbgaf написав:
Офіцери різні - ті, що числяться там військовими, ті перейшли на бік кацапів. Я так розумію, ви і їх не засуджуєте, ну, так склалось, що зробиш, давали присягу Україні, пішли потім вбивати українців, вони ж офіцери, їм можна? Ті, що закінчили кафедри, теж платять гроші в російський бюджет, допомагають нас вбивати. І плюють на присягу.
І стосовно "жодного юридичного навантаження" присяги, навіть твій улюблений ШІ іншої думки.
Присяга — це урочиста клятва, що має юридичну силу та встановлює обов'язок діяти згідно із законом. Її порушення тягне за собою дисциплінарну (звільнення), адміністративну або кримінальну відповідальність
Про моральний аспект, напевно, взагалі, говорити немає сенсу, бо в вас моралі нема..
І стосовно тих, що виїхали до війни, як вони залишаються громадянами України, та ще й давали присягу українському народу, то теж мали б повернутись і воювати.
То попросіть той ШІ знайти конкретну статтю за "порушення присяги".
П.С. А що ви так доколупалися до випускників кафедр, звичайних цивільних немає серед зрадників? Звичайних цивільних не стосується Конституція?
Серед неофіцерів такоє купа тих, хто складав в примусовому порядку присягу на строковій службі - в них якась інша?
Чи ота присяга це у вас останній аргумент чому хтось має більше обовʼязків, ніж ви?
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:29
hxbbgaf
Офіцери різні - ті, що числяться там військовими, ті перейшли на бік кацапів. Я так розумію,
Слухай, чумоход, тобі матчасть пояснюють тут вже рік. Ти якщо де Біл, просто визнай і припинимо.
Офіцер - це той хто служить. Хоч офіцер, хоч рядовий ЗСУ , який перейшов на службу ворога - це державна зрада.
Громадянин з кафедрою чи екс солдат строкової служби колись давно - це цивільна людина. У нього нема обовʼязків перед ЗСУ, він ніяк не може нікого зрадити. Якщо він змінив громадянство (сам чи примусово) і призвався до армії агресора - державної зради нема. Можливо є незаконна участь у воєнних формуваннях інших держав , як громадянина України (бо для України він все ще є її громадянин) . Наголошую, не як «офіцера запасу» , а як звичайного громадянина, такий як і сотні тисяч інших кримчан. Він не військовий ЗСУ , коли тобі дійдуть прості речі??
Так от, відповідальність такого «піджака» рівна така ж як людини що ніколи не служила, не мала кафедри. Як звичайного абирвалга.
Ти унікальний приклад якогось імбіцила, який не здатний зрозуміти різницю військовий/цивільний, військовозобовʼязаний.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 бер, 2026 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:32
Додано: Пон 23 бер, 2026 18:18
То попросіть той ШІ знайти конкретну статтю за "порушення присяги".
Хоч в якомусь з кодексів: адмін, ККУ
Може є в дисциплінарному статуті ЗСУ стаття (відповідальність ) за порушення вимог присяги? Ні. Може якась матеріальна відповідальність є? Ні.
Це по типу як абирвалг пообіцяв мамі більше не сцяти прилюдно на майдані. Але насцяв, і його затримали і карають адмінкодексом. Питання, карають за порушення клятви мамі, чи все таки за хуліганські дії, як це вказано в адміністративному кодексі?? Так і з присягою. Слова присяги доволі розмиті , але місцями перекликаються з вимогами дисциплінарного статуту, статтями (відповідальність за порушення) КУпАп та ККУ. От по кодексам і йде покарання за конкретні порушення, а не «за присягу».
Відповідь ШІ, якщо абирвалг стісняється
Чи можна притягнути до відповідальності «за порушення присяги»?
Прямо окремої статті “за порушення присяги” немає.
Але:
👉 дії, які суперечать присязі (наприклад, невиконання наказу, дезертирство, самовільне залишення частини, зрада тощо) —
караються за конкретними статтями Кримінального кодексу.
Тобто:
• відповідальність = через конкретні норми закону
День вступу на військову службу і день прийняття присяги зазвичай різні дати. Присяга пізніше, коли громадянин вже наказом включений до списків військової частини.
Чи відрізняється відповідальність за конкретні злочини чи правопорушення військовослужбовцем, який вже складав присягу, і який ще ні?
Коротко: ні, принципової різниці в юридичній відповідальності немає.
🔹 Ключовий момент
Визначальне — це не факт складання присяги, а статус військовослужбовця.
В Україні він виникає:
• з моменту, коли особу зараховано до списків військової частини наказом (або інший передбачений законом момент — для мобілізованих, контрактників тощо).
З цього моменту:
• на особу поширюються військові статути
• вона підпадає під військові кримінальні правопорушення (розділ XIX ККУ)
🔹 Тобто що виходить
Якщо людина:
• вже зарахована до частини, але ще не склала присягу
і
• вже склала присягу
👉 у плані кримінальної відповідальності — це однакові суб’єкти.
🔹 Приклади
• невиконання наказу (ст. 402 ККУ)
• самовільне залишення частини (ст. 407)
• дезертирство (ст. 408)
— все це застосовується незалежно від того, складена присяга чи ні, якщо вже є статус військовослужбовця.
🔹 А роль присяги тоді яка?
Вона:
• має правове значення як підтвердження усвідомлення обов’язків
• може враховуватись судом при оцінці вини (але це другорядно)
🔹 Нюанс
До моменту набуття статусу (наприклад, ще “в дорозі” до частини або не оформлений наказом):
• людина не є військовослужбовцем
• і не несе відповідальність за “військові” статті
⸻
✔️ Висновок
Різниця не в присязі, а в юридичному статусі.
Якщо статус вже є — відповідальність повна, навіть без присяги.
Якщо хочеш, можу розібрати “сірі зони” — наприклад, ситуації з навчальними центрами або ТЦК, де часто виникають спірні моменти.
