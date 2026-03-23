Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:17
hxbbgaf написав:
Офіцери різні - ті, що числяться там військовими, ті перейшли на бік кацапів. Я так розумію, ви і їх не засуджуєте, ну, так склалось, що зробиш, давали присягу Україні, пішли потім вбивати українців, вони ж офіцери, їм можна? Ті, що закінчили кафедри, теж платять гроші в російський бюджет, допомагають нас вбивати. І плюють на присягу.
І стосовно "жодного юридичного навантаження" присяги, навіть твій улюблений ШІ іншої думки.
Присяга — це урочиста клятва, що має юридичну силу та встановлює обов'язок діяти згідно із законом. Її порушення тягне за собою дисциплінарну (звільнення), адміністративну або кримінальну відповідальність
Про моральний аспект, напевно, взагалі, говорити немає сенсу, бо в вас моралі нема..
І стосовно тих, що виїхали до війни, як вони залишаються громадянами України, та ще й давали присягу українському народу, то теж мали б повернутись і воювати.
То попросіть той ШІ знайти конкретну статтю за "порушення присяги".
П.С. А що ви так доколупалися до випускників кафедр, звичайних цивільних немає серед зрадників? Звичайних цивільних не стосується Конституція?
Серед неофіцерів такоє купа тих, хто складав в примусовому порядку присягу на строковій службі - в них якась інша?
Чи ота присяга це у вас останній аргумент чому хтось має більше обовʼязків, ніж ви?
Faceless
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:29
hxbbgaf
Офіцери різні - ті, що числяться там військовими, ті перейшли на бік кацапів. Я так розумію,
Слухай, чумоход, тобі матчасть пояснюють тут вже рік. Ти якщо де Біл, просто визнай і припинимо.
Офіцер - це той хто служить. Хоч офіцер, хоч рядовий ЗСУ , який перейшов на службу ворога - це державна зрада.
Громадянин з кафедрою чи екс солдат строкової служби колись давно - це цивільна людина. У нього нема обовʼязків перед ЗСУ, він ніяк не може нікого зрадити. Якщо він змінив громадянство (сам чи примусово) і призвався до армії агресора - державної зради нема. Можливо є незаконна участь у воєнних формуваннях інших держав , як громадянина України (бо для України він все ще є її громадянин) . Наголошую, не як «офіцера запасу» , а як звичайного громадянина, такий як і сотні тисяч інших кримчан. Він не військовий ЗСУ , коли тобі дійдуть прості речі??
Так от, відповідальність такого «піджака» рівна така ж як людини що ніколи не служила, не мала кафедри. Як звичайного абирвалга.
Ти унікальний приклад якогось імбіцила, який не здатний зрозуміти різницю військовий/цивільний, військовозобовʼязаний.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 бер, 2026 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Пон 23 бер, 2026 17:32
fox767676
Додано: Пон 23 бер, 2026 18:18
То попросіть той ШІ знайти конкретну статтю за "порушення присяги".
Хоч в якомусь з кодексів: адмін, ККУ
Може є в дисциплінарному статуті ЗСУ стаття (відповідальність ) за порушення вимог присяги? Ні. Може якась матеріальна відповідальність є? Ні.
Це по типу як абирвалг пообіцяв мамі більше не сцяти прилюдно на майдані. Але насцяв, і його затримали і карають адмінкодексом. Питання, карають за порушення клятви мамі, чи все таки за хуліганські дії, як це вказано в адміністративному кодексі?? Так і з присягою. Слова присяги доволі розмиті , але місцями перекликаються з вимогами дисциплінарного статуту, статтями (відповідальність за порушення) КУпАп та ККУ. От по кодексам і йде покарання за конкретні порушення, а не «за присягу».
Відповідь ШІ, якщо абирвалг стісняється
Чи можна притягнути до відповідальності «за порушення присяги»?
Прямо окремої статті “за порушення присяги” немає.
Але:
👉 дії, які суперечать присязі (наприклад, невиконання наказу, дезертирство, самовільне залишення частини, зрада тощо) —
караються за конкретними статтями Кримінального кодексу.
Тобто:
• відповідальність = через конкретні норми закону
День вступу на військову службу і день прийняття присяги зазвичай різні дати. Присяга пізніше, коли громадянин вже наказом включений до списків військової частини.
Чи відрізняється відповідальність за конкретні злочини чи правопорушення військовослужбовцем, який вже складав присягу, і який ще ні?
Коротко: ні, принципової різниці в юридичній відповідальності немає.
🔹 Ключовий момент
Визначальне — це не факт складання присяги, а статус військовослужбовця.
В Україні він виникає:
• з моменту, коли особу зараховано до списків військової частини наказом (або інший передбачений законом момент — для мобілізованих, контрактників тощо).
З цього моменту:
• на особу поширюються військові статути
• вона підпадає під військові кримінальні правопорушення (розділ XIX ККУ)
🔹 Тобто що виходить
Якщо людина:
• вже зарахована до частини, але ще не склала присягу
і
• вже склала присягу
👉 у плані кримінальної відповідальності — це однакові суб’єкти.
🔹 Приклади
• невиконання наказу (ст. 402 ККУ)
• самовільне залишення частини (ст. 407)
• дезертирство (ст. 408)
— все це застосовується незалежно від того, складена присяга чи ні, якщо вже є статус військовослужбовця.
🔹 А роль присяги тоді яка?
Вона:
• має правове значення як підтвердження усвідомлення обов’язків
• може враховуватись судом при оцінці вини (але це другорядно)
🔹 Нюанс
До моменту набуття статусу (наприклад, ще “в дорозі” до частини або не оформлений наказом):
• людина не є військовослужбовцем
• і не несе відповідальність за “військові” статті
⸻
✔️ Висновок
Різниця не в присязі, а в юридичному статусі.
Якщо статус вже є — відповідальність повна, навіть без присяги.
Якщо хочеш, можу розібрати “сірі зони” — наприклад, ситуації з навчальними центрами або ТЦК, де часто виникають спірні моменти.
Hotab
Додано: Пон 23 бер, 2026 19:08
Я маю на увазі ситуацію:
Особа 1 колись служила і складала присягу, звільнився
Особа 2 не служила, але також перебуває на обліку.
Чи різна у цих осіб відповідальність по законам і кодексам України? Якщо відповідальність не відрізняється (так само як вона не відрізняється для військовослужбовців які вже склали присягу і ті, які лише чекають щоб скласти) , то яку ж тоді юридичну вагу має присяга?
Коротка відповідь:
для особи в запасі (яка колись складала присягу) і особи, яка ніколи не служила, але перебуває на обліку — загалом відповідальність однакова. Різниця виникає не через присягу, а через конкретний правовий статус у момент події.
⸻
🔹 Порівняння ваших двох випадків
1️⃣ Обидва — цивільні (на обліку, але не призвані)
Особа 1 (в запасі) і Особа 2 (не служила):
👉 обидва:
• не є військовослужбовцями
• не підпадають під “військові” статті ККУ (402–414 тощо)
Але:
• обидва несуть відповідальність за:
• ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації)
• порушення правил військового обліку (адміністративка)
📌 Факт складення присяги тут нічого не змінює.
⸻
2️⃣ Обидва призвані (мобілізовані/контракт)
👉 з моменту набуття статусу військовослужбовця:
• і Особа 1
• і Особа 2 (навіть якщо ніколи раніше не служила і ще не склала присягу)
➡️ мають однакову кримінальну відповідальність за військові правопорушення.
📌 Знову ж — присяга не створює “інший рівень” відповідальності.
⸻
🔹 Тоді в чому юридична вага присяги?
Вона є, але не така, як часто уявляють.
✔️ 1. Умовний “поріг входу” в службу
Присяга:
• прямо передбачена законами і статутами
• є частиною процедури набуття/проходження служби
Але:
• не є моментом виникнення кримінальної відповідальності
⸻
✔️ 2. Доказ усвідомлення обов’язків
У практиці:
• присяга може використовуватись судом як аргумент, що особа:
• знала про обов’язок захищати державу
• розуміла вимоги служби
Але це:
• допоміжний фактор, а не самостійна підстава покарання
⸻
✔️ 3. Нормативно-ціннісна функція
Простіше кажучи:
• це юридично закріплений акт публічного зобов’язання
• який має більше значення для:
• дисципліни
• легітимності служби
• внутрішнього порядку в ЗСУ
⸻
🔹 Висновок
Присяга не створює окремої чи більш суворої відповідальності.
В Україні все “зав’язано” на статусі (військовий / не військовий), а не на факті її складення.
І якщо максимально прямо:
Присяга — це юридично значущий, але не каральний інструмент.
Карає не “порушення присяги”, а конкретні норми ККУ і законів.
⸻
Якщо хочеш, можу розібрати, звідки взялося уявлення, що “присяга = окрема відповідальність” — там є цікава історія ще з радянського права.
Hotab
Додано: Пон 23 бер, 2026 19:12
Так. І заодно чому дехто собі уявляє, що хтось колись склавши присягу має більші обовʼязки воювати, ніж той хто ніколи не складав і марить начебто і не зобовʼязаний ,
Це уявлення дуже поширене, але воно більше про психологію і історичну інерцію, ніж про чинне право.
🔹 Чому здається, що «той, хто складав присягу, зобов’язаний більше»
1️⃣ Спадок радянської моделі
У СРСР присяга сприймалась майже як особистий довічний обов’язок “служити Батьківщині”.
Це підкріплювалось пропагандою і практикою, де:
• моральний осуд був не менш важливий, ніж юридичний
• присяга подавалась як щось «вище за закон»
Це мислення частково збереглося.
⸻
2️⃣ Плутанина між мораллю і правом
Люди змішують:
• моральне зобов’язання (“ти ж присягав”)
і
• юридичне зобов’язання (визначається законами)
Звідси логіка:
“Ти вже обіцяв — значить маєш більше обов’язків”
Хоча в праві це не так.
⸻
3️⃣ Перебільшення ролі присяги
Багато хто думає, що присяга:
• сама по собі створює обов’язок воювати
• і діє «назавжди»
Але фактично:
• обов’язок виникає через закон про військовий обов’язок і мобілізацію
• а не через текст присяги
⸻
🔹 Як це виглядає юридично
✔️ У мирному/цивільному статусі (обидва на обліку)
• той, хто служив і складав присягу
• той, хто не служив
👉 мають однакові обов’язки:
• стати на облік
• з’явитися за викликом
• можуть бути мобілізовані
Жодної «підвищеної відповідальності» за присягу немає.
⸻
✔️ Під час мобілізації
Обидва після призову:
• стають військовослужбовцями
• отримують однаковий обсяг обов’язків і відповідальності
⸻
🔹 Де є зерно правди
Невеликий нюанс все ж є:
• людина, яка вже служила
• має військову спеціальність
• може швидше залучатися
• може отримати інші посади
Але це:
про практику комплектування, а не про “більший обов’язок через присягу”.
⸻
🔹 Висновок
У сучасному праві України
ніхто не “зобов’язаний воювати більше” тільки тому, що колись складав присягу.
Різницю створює лише:
• поточний статус (військовий / цивільний)
• і норми закону
А не факт, що людина колись стояла на плацу і зачитувала текст.
⸻
Hotab
Додано: Пон 23 бер, 2026 20:15
Я так розумію, ви і їх не засуджуєте, ну, так склалось, що зробиш, давали присягу Україні, пішли потім вбивати українців, вони ж офіцери, їм можна
Де цей ушльопок побачив щоб я виказував своє особисте ставлення до тих хто живе на окупованих?
Наскільки треба бути відбитим дебілом, щоб вже 3чі не зрозуміти що я кажу? А кажу я просту річ: випускники військових кафедр - це звичайні середньостатистичні люди. Вони так само є і на окупованих, і емігрували в Європу за останні 25 років, і так само як і інші хтось має броні, а хтось хворий і непридатний. Все так само як звичайні люди. І тому якщо з 2000 року кількість абирвалгів доступних для мобілізації упало в двічі і зараз становить 9 мільйонів, то нема підстав не зменшувати вдвічі і кількість випускників кафедр, які залишились жити в Україні
Hotab
