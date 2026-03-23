



Я маю на увазі ситуацію:

Особа 1 колись служила і складала присягу, звільнився

Особа 2 не служила, але також перебуває на обліку.



Чи різна у цих осіб відповідальність по законам і кодексам України? Якщо відповідальність не відрізняється (так само як вона не відрізняється для військовослужбовців які вже склали присягу і ті, які лише чекають щоб скласти) , то яку ж тоді юридичну вагу має присяга?







Коротка відповідь:

для особи в запасі (яка колись складала присягу) і особи, яка ніколи не служила, але перебуває на обліку — загалом відповідальність однакова. Різниця виникає не через присягу, а через конкретний правовий статус у момент події.



🔹 Порівняння ваших двох випадків



1️⃣ Обидва — цивільні (на обліку, але не призвані)



Особа 1 (в запасі) і Особа 2 (не служила):



👉 обидва:

• не є військовослужбовцями

• не підпадають під “військові” статті ККУ (402–414 тощо)



Але:

• обидва несуть відповідальність за:

• ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації)

• порушення правил військового обліку (адміністративка)



📌 Факт складення присяги тут нічого не змінює.



2️⃣ Обидва призвані (мобілізовані/контракт)



👉 з моменту набуття статусу військовослужбовця:

• і Особа 1

• і Особа 2 (навіть якщо ніколи раніше не служила і ще не склала присягу)



➡️ мають однакову кримінальну відповідальність за військові правопорушення.



📌 Знову ж — присяга не створює “інший рівень” відповідальності.



🔹 Тоді в чому юридична вага присяги?



Вона є, але не така, як часто уявляють.



✔️ 1. Умовний “поріг входу” в службу



Присяга:

• прямо передбачена законами і статутами

• є частиною процедури набуття/проходження служби



Але:

• не є моментом виникнення кримінальної відповідальності



✔️ 2. Доказ усвідомлення обов’язків



У практиці:

• присяга може використовуватись судом як аргумент, що особа:

• знала про обов’язок захищати державу

• розуміла вимоги служби



Але це:

• допоміжний фактор, а не самостійна підстава покарання



✔️ 3. Нормативно-ціннісна функція



Простіше кажучи:

• це юридично закріплений акт публічного зобов’язання

• який має більше значення для:

• дисципліни

• легітимності служби

• внутрішнього порядку в ЗСУ



🔹 Висновок



Присяга не створює окремої чи більш суворої відповідальності.

В Україні все “зав’язано” на статусі (військовий / не військовий), а не на факті її складення.



І якщо максимально прямо:



Присяга — це юридично значущий, але не каральний інструмент.

Карає не “порушення присяги”, а конкретні норми ККУ і законів.



Якщо хочеш, можу розібрати, звідки взялося уявлення, що “присяга = окрема відповідальність” — там є цікава історія ще з радянського права.



