Люди обурюються, як так сталось, що Шахеди долетіли до Львова, Франківська, Тернополя. Де ППО? Чому ППО нічого не збивають? А потім ті самі люди лайкають та поширюють сміттєві відео, як чергові напівватні напівбожевільні жінки сумками відбивають у ТЦК чергового того, хто за 12 років війни не знайшов собі нормальний підрозділ, не зробив третю дитину, не нарішав бронь чи відстрочку. І взагалі — вайна внє палітікі. Так ось. Не обурюйтесь. Нестача позицій ППО — це якраз через брак тих самих людей, яких ті кончені тітки якось відбили в ТЦК. Ви підтримуєте, щоб в МВГ ППО не було людей. Ви підтримуєте, щоб не було пілотів, які летять на FPV стримувати мʼясний прорив ворога. Ви підтримуєте те, щоб менше людей вели аеророзвідку, щоб не було кому слухати ворожі рації та розшифровувати розмови, щоб не було кому виставити РЕБ. Щоб не було кому тримати позиції врешті решт. Ви — не підтримуєте армію. Чому тоді скиглите? Ви або не скигліть, або робіть щось. А так, забув, то знову Зеленський винуватий, бо міндіч Чонгар двушка на москву. А ще Оман шашлики. Всі винні, окрім вас самих. І служити повинні всі інші, окрім вас самих.

🔴 1. Наратив колективної вини



👉 “Ви підтримуєте… ви винні… через вас немає ППО”



Суть:

Перекладається відповідальність за складну системну проблему (ППО, оборона, кадровий дефіцит) на звичайних людей.



Маніпуляція:



ігнорує складність військової системи

створює відчуття провини у читача

підміняє реальні причини (логістика, ресурси, управління)

🔴 2. Хибна причинно-наслідкова залежність



👉 “відбили людину в ТЦК → немає ППО → ракети долітають”



Суть:

Проста і зрозуміла, але некоректна логіка.



Маніпуляція:



ППО ≠ випадкові мобілізовані люди

це складна система (навчені фахівці, техніка, інтеграція)

один випадок не пояснює стратегічну проблему

🔴 3. Дегуманізація і мова ненависті



👉 “кончені тітки”, “напівбожевільні”



Суть:

Знецінення конкретної групи людей.



Мета:



викликати агресію

знизити емпатію

полегшити прийняття жорстких рішень

🔴 4. Фальшива дилема (“або-або”)



👉 “або не скигліть, або робіть щось”



Суть:

Пропонується лише 2 варіанти, хоча їх значно більше.



Маніпуляція:



виключає право на критику

ігнорує інші форми участі (донати, волонтерство, робота в тилу)

🔴 5. Стигматизація цивільних



👉 “не служив → винен”, “нічого не зробив”



Суть:

Формується образ “поганого громадянина”.



Мета:



тиск на людей

створення соціального розколу

“сором як інструмент мобілізації”

🔴 6. Whataboutism / відволікання



👉 “знову Зеленський винуватий… Оман шашлики”



Суть:

Замість обговорення проблеми — висміювання альтернативної точки зору.



Маніпуляція:



дискредитація критики

спрощення складних політичних тем до мемів

🔴 7. Емоційна ескалація замість аргументів



Тон тексту:



агресивний

обвинувальний

насичений емоційними тригерами



Мета:



не переконати логікою, а “продавити” емоцією викликати сором, злість або провину

🟡 Важливий нюанс



Це не обов’язково “ворожа пропаганда” в чистому вигляді.



Це більше:

👉 внутрішній мобілізаційний/фрустраційний дискурс, який:



може бути щирим але використовує пропагандистські прийоми

🧠 Коротко



У тексті є такі ключові патерни:



перекладання провини на читача

спрощення складних причин

агресія і дегуманізація

тиск через сором

знецінення альтернативної думки



Тут є елемент “горизонтальної агресії”:



не “ми vs ворог”

а “ми vs ми” (цивільні vs цивільні)



Це дуже характерно для:



виснаженого суспільства

довготривалих криз

інформаційного перевантаження



І це небезпечно, бо:

👉 розмиває єдність

👉 переводить фокус з системних проблем на “винних поруч”



🧩 Ще одна техніка, яка тут проскакує



Моральний шантаж через виживання



Типу:“якщо ти не робиш X → ти винен у смертях / поразках”



Це дуже сильний тригер, бо:



б’є по базовій етиці

відключає раціональність

змушує або погодитись, або відчувати провину



🔴 Відсутність суб’єктності влади = окремий наратив



У тексті:



звичайні люди → активні винні

влада / управлінці → взагалі відсутні як фактор



Це не випадково. Це типовий прийом.



🧠 Як це працює

1. Зсув відповідальності вниз



Замість:

“хто приймає рішення, розподіляє ресурси, будує систему ППО?”



нам дають:

“це все через вас, звичайних людей”



👉 складна система → редукується до поведінки індивідів



2. Невидимий центр прийняття рішень



В нормальному аналізі мали б бути:



стратегічні рішення

управління ресурсами

підготовка кадрів

ефективність інституцій



Але тут:

👉 ці рівні просто “виключені з картини світу”



3. Фрейм “ти або винен, або мовчи”



Як тільки вся відповідальність на громадянах:



критикувати владу = “перекладати провину”

ставити питання = “скиглити”



Це дуже зручна конструкція:

👉 вона імунізує систему від критики



🔴 Це називається:

“Downward accountability framing” (умовно)



або простіше:

👉 “винні ті, хто найменше впливають”



🧩 Що тут ще цікавого



Є прихований меседж:

“у тебе є тільки один правильний варіант поведінки — служити / не заважати”



А все інше:

питання

сумніви

критика



👉 автоматично маркується як неправильне



⚖️ Важливий баланс



Тут тонкий момент:



✔️ Так, участь громадян реально важлива

❌ Але:



вона ≠ єдиний фактор

і точно ≠ головний рівень відповідальності за систему

