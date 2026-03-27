Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 26 бер, 2026 10:37
hxbbgaf написав: Hotab написав:
Розкумаримо абирвалга трохи
Люди обурюються, як так сталось, що Шахеди долетіли до Львова, Франківська, Тернополя. Де ППО? Чому ППО нічого не збивають?
А потім ті самі люди лайкають та поширюють сміттєві відео, як чергові напівватні напівбожевільні жінки сумками відбивають у ТЦК чергового того, хто за 12 років війни не знайшов собі нормальний підрозділ, не зробив третю дитину, не нарішав бронь чи відстрочку. І взагалі — вайна внє палітікі.
Так ось. Не обурюйтесь. Нестача позицій ППО — це якраз через брак тих самих людей, яких ті кончені тітки якось відбили в ТЦК. Ви підтримуєте, щоб в МВГ ППО не було людей. Ви підтримуєте, щоб не було пілотів, які летять на FPV стримувати мʼясний прорив ворога. Ви підтримуєте те, щоб менше людей вели аеророзвідку, щоб не було кому слухати ворожі рації та розшифровувати розмови, щоб не було кому виставити РЕБ. Щоб не було кому тримати позиції врешті решт. Ви — не підтримуєте армію. Чому тоді скиглите?
Ви або не скигліть, або робіть щось.
А так, забув, то знову Зеленський винуватий, бо міндіч Чонгар двушка на москву. А ще Оман шашлики. Всі винні, окрім вас самих. І служити повинні всі інші, окрім вас самих.
Нібито от кожен зможе піти в ППО оперувати складною технікою, яка коштує мільйони, і візьмуть туди всіх. Ну, для кого ця пропаганда?
В мене колега в ППО є. Доречі, стан здоровʼя далекий від ідеалу.
Це не обовʼязково петріот за мільйони. Кулемет браунінг не космічний корабель. Водити пікап не рокет сайенс.
Додано: Чет 26 бер, 2026 15:23
Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:42
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ну, навіть за 2 роки чому не професійні? Он знайомий закінчив курси сантехників, 3 місяці, і вважає себе професійним сантехніком.
Мабуть тому що це його основна робота, хіба ні?
Навіть якщо б не закінчував ніякі курси, а наприклад навчився як помічник, і працює сантехніком на регулярній основі - це називається професійний.
А якщо просто колись пройшов курси, і хіба собі ремонт робив - це не професійний сантехнік.
Екстраполбємо на військових.
Пройшов кафедру 20 років тому, але ніколи не служив - який ж він професійний військовий.
Рядовий хббгаф, що підписав контракт, пройшов бзвп, навчання, і зараз це його основна робота - професійний військовий
Ні, він сидить вдома копірайтером працює чи ще якусь фігню шукає.
А чому рядовий фейслес не хоче пройти і перебратись на таку роботу? Бо таки офіцер? Тим більше, буде офіцер фейслес.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:44
hxbbgaf
Де відповіді на питання?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:52
hxbbgaf написав:Ні, він сидить вдома копірайтером працює чи ще якусь фігню шукає.
А чому рядовий фейслес не хоче пройти і перебратись на таку роботу? Бо таки офіцер? Тим більше, буде офіцер фейслес.
Бо у рядового фейслеса є краща робота, але дякую, що турбуєтесь
Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:03
Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:09
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ні, він сидить вдома копірайтером працює чи ще якусь фігню шукає.
А чому рядовий фейслес не хоче пройти і перебратись на таку роботу? Бо таки офіцер? Тим більше, буде офіцер фейслес.
Бо у рядового фейслеса є краща робота, але дякую, що турбуєтесь
Краща, ніж захищати Батьківщину? Що ж може бути краще? А захищати, ти вирішив, що має хтось інший - хворі, наркомани, бабусі, бомжі, алкаші, безробітні, нехай навіть непридатні, але тільки не ти.. Тільки не офіцер фейслес, він може тільки командувати, та й те знайде причину, щоб далі цілий день сидіти на форумі і плювати у стелю і називати це кращою роботою, а тим більше, коли командувати ніким, бо офіцерів в країні вже більше ніж солдатів. Але виконувати Конституційний обов'язок вони не поспішають. І влада йде у них на поводу. Не дивлячись на те, що у воєнніку написано, куди треба одразу з'явитись у випадку війни. І що якби в Чорнобиль так сказали, нехай радіоактивний пісок гребуть салаги. а ми будемо тільки командувати, то сиділи б.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:35
Faceless написав:
Бо у рядового фейслеса є краща робота
Ну це взагалі якась цікава відмазка, безроботніх тут на форумі нема. Всі з роботою. Хотаб з роботою, Хфрахб - з роботою, я з роботою.
Але навіть так, то що саме безробітні мають воювати?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:37
Хотаб, хочу щоб Ви поділились своїми думками по Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:03
Куди веде це посилання? Що саме цікавить?
Абирвалг не захищає свою державу , бо він офіцер чи хтось з оцього переліку??
хворі, наркомани, бабусі, бомжі, алкаші, безробітні, нехай навіть непридатні,
бо офіцерів в країні вже більше ніж солдатів
Офіцерів запасу пів мільйона, абирвалгів 10 млн. Цікава математика у абирвалга
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 27 бер, 2026 11:06, всього редагувалось 2 разів.
