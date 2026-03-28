Додано: Суб 28 бер, 2026 21:16
Людину просто вбивають і це засняв американець і зараз це побачить весь світ. Такі як фейслес палко підтримують. Аби потішити своє самолюбство. І плювати їм на справедливість, якої нема, на закон, який не діє, на людську підлість і жорстокість, бо самі такі, і на те, що це, вірогідно, диверсія, що ТЦКшникам наказали отаке робити і викликати обурення, щоб розв'язати ще й громадянську війну, яка нас поховає, і щоб люди боялись іти у ТЦК, навіть якщо згодні мобілізуватись.