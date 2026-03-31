Не думаю, що така, особливо серед силовиків, які постійно проходять прискіпливі огляди.
Ти трохи «призабув» . Нічого «прискіпливого « ніхто не походить. Тільки пілоти.
що їх шалена кількість
Яка?
вони заброньован
Хіба?
Силовики - то менти, муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. "Пенсіонери" - то 43-річні відставники. Проходять. Як це не проходять?
Поліцейські в Україні проходять комплексний медичний огляд (диспансеризацію) щорічно. Окрім загального огляду, передбачені спеціальні перевірки: психіатричний огляд (раз на 2–3 роки) та, за потреби, цільові медогляди чи психофізіологічні обстеження для підтвердження придатності до служби.
Навіщо дурника клеїти?
Так, у червні 2024 року Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що 90% особового складу Національної поліції України заброньовані від мобілізації.
А в містах, де їх найбільший надлишок, реально всі 100, бо як когось мобілізують, то переважно з сел. Велика кількість. Писали про 141 тис. тис тільки ментів, інші 100, 120 тис. називали, але в останній час ці цифри засекретили, а вони збільшуються, видно, що вони стали на кожному кроці, і, напевно, всім, навіть бабусям і дітям вже приходили СМСки, що йде набір і запрошують у поліцію. Ментів на душу населення в середньому по світу 165, у нас 356 за даними вікіпедії. https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_кількістю_поліціянтів А як врахувати ще й міську варту, муніципальну охорону і відняти окуповані території і мільйони і мільйони, що втекли, то вийде, різниця рази в 4. А муніципальних охорон і міських варт, взагалі, раніше не було і все було ОК, а от як війна, вони мають бути повсюди в глибокому тилу, в кожному комунальному закладі і ще й по місту весь час кружляти навіщось, та ще тріщати, що вони мають у своїх дорожезних тачілах заряджати людям телефони (що за маячня?). А охоронців скільки приватних, під кожним деревом. Не кажучи про тих, що охороняють дупи, тільки отут таких були сотні: https://www.narodovladdia.com/post/2909251 Там навіть для відкривання дверей ворюзі окрема заброньована людина! Не кажучи вже про биків в тилових частинах:
Я розказував як виглядають всі ці «диспансеризації» . Це точно не підпадає під твоє брехливе «прискіпливий медичний огляд». 5 хвилин на одного лікаря, і ті йдуть на заповнення медичної картки. Тільки не треба мені розказувати свою традиційне «хто їм винуватий що такий огляд», «хто їм винуватий що нема підготовки». Бо тобі теж «ніхто не винуватий що ти занапастив свою здоровʼя», чи щось там не вмієш. Марш служити, там навчать.
hxbbgaf написав:[ Що за крамола, весь світ п'є заспокійливі препарати і це ніде не є крамолою, а якби європейці опинились в нашій шкурі, вони б їх пачками ковтали! Не думаю, що така, особливо серед силовиків, які постійно проходять прискіпливі огляди. При тому, що їх шалена кількість і вони заброньовані, а інші - ні. Що незрозуміло? Навіщо писати таку маячню?
Заспокійливі це валерьянка а не рецептурні психотропи і АД
Транквілізатори - то і є заспокійливі. Чергове невігластво. Валерьянка - це просто рослина, це не лікарський засіб взагалі.
віглас, .... транквілізатори у всьому світі не просто рецептурні препарати, а досить жорстко рецептурні з спецобліком. шоб торчки на кшалт абирвалга самі собі його прописати і просто так купити не змогли.
хотаб, фейслес, респект. мати стільки терпіння і натхнення транквілізаторному обдовбишу щось пояснювати і доводити. я б так не зміг
Що за маячня? Спецоблік на ліки, взагалі, існує тільки у країнах колишнього СНД, в Італії он ті транки продають на кожному кроці, у нас в 1 аптеці по спецрецепту. Годівниця для лікарів. У нас повсюди годівниці, он і для ментів - у всьому цивілізованому світі порнографія давно декриміналізована, у нас 2 рази комусь відправиш своє фото - 7 років в'язниці, як за вбивство. А як он п'яний покидьок мою маму покалічив, коли йшла на зелене світло, гуляє на свободі, бо все куплено в тому суді, де верховодить отой головачов з маєтком на Ларнаці. Ти бачив той рецепт? Там ідеш до будь-якого лікаря, жалієшся на напруження чи стрес і тобі виписують будь-який транк. Не скажу за всі, але таке кажуть про більшість європейських країн. Зрозуміло, черговий мент чи інший прикормлений і заброньований.
Ну ось, ти розказував! І я маю вірити, а як я розкажу, навіть те, що всі бачать і так, то це апріорі неправда. А штучний інтелект іншої думки, я навів цитату, то чому я маю вірити тобі, а не штучному інтелекту. До того ж, я чув інші історії про ментів, комісії там реальні, і взагалі, більшість туди брали тільки після армії. Про "занапащення здоров'я" я вчора фейслесу вже відповідав.
Ти був в Італії? Там без рецепта можна купити тільки парацетамол з ібупрофеном, або фітопрепарати. І точно не колеса
штучний інтелект іншої думки, я навів цитату, то чому я маю вірити тобі, а не штучному інтелекту
Та цитата ШІ ніяк не протирічить моїй інформації, як фактично проходить чекап.
Ось те, про що я тобі розказував, як в ЗСУ проходили щорічну диспансеризацію. Ти ж розказував, що постійно їх перевіряли. Я казав : - скарги є? - нема - наступний.
Коротко: формально це обов’язкова і доволі регламентована процедура, але на практиці її “суворість” сильно залежить від підрозділу, часу і завантаження системи.
Як це має бути за правилами
І в ЗСУ, і в поліції щорічна диспансеризація включає: • огляд терапевта (сімейного лікаря/лікаря частини) • базові аналізи (кров, сеча) • ЕКГ • флюорографію/рентген • вузькі спеціалісти (за показами або за віком) • перевірка психічного стану (в різній формі)
Мета — виявити хронічні хвороби, придатність до служби, ризики.
Як це виглядає на практиці
1. У ЗСУ • У мирний час (до 2022) Часто це була досить формальна процедура: • “пройти по списку лікарів” • мінімум часу на кожного • іноді — “поставили печатки і пішов” • Під час війни • для бойових підрозділів — часто спрощено або відкладено • головне: щоб людина могла виконувати завдання • серйозно дивляться лише, якщо є скарги або явні проблеми • Але важливо: якщо військовий сам скаржиться — тоді вже можуть: • направити на ВЛК • реально обстежити • навіть списати або обмежити придатність
👉 Тобто без ініціативи з боку військового часто все проходить “по верхах”.
2. У поліції Трохи більш системно, ніж у ЗСУ, але теж не ідеально: • у великих містах: • більш організовано • реально здають аналізи, ЕКГ і т.д. • у менших підрозділах: • буває формальність • швидке проходження “для галочки” • психічний стан: • формально перевіряють • але глибокої психодіагностики зазвичай нема
Реальний рівень “суворості”
Можна умовно так оцінити:
Ситуація Рівень серйозності Нема скарг 🔹 Низький / формальний Є скарги 🔸 Середній Підозра на серйозну проблему 🔴 Високий (реально копають)
Типові проблеми • нестача часу і лікарів • формальний підхід (“щоб був папір”) • небажання самого особового складу “світити” проблеми • під час війни — пріоритет боєздатності над медициною
Висновок
Диспансеризація існує і проводиться, але: • без скарг — часто формальність • з проблемами — може стати дуже серйозною процедурою
А людина, яка хоче дослужити до пенсії, буде ховати хвороби. І ховали. Всі. «Скарг нема? Наступний»
Я - однозначно. Так я ж і психотропи не пʼю. 😅 І мої ЛЛК (лікарсько-льотна комісія) була зовсім не ота «диспансеризація». Засовували шланги і в рот, і в зад (хоч не один і той самий). Хоча принципово те саме: всі проблемні місця зі здоровʼям треба ховати, лікуватись не в армії, а на стороні. Дешевше і надійніше.
пенсию тебе вообще не положено
Чьо це? 😅 Ти ще стільки податків не сплатив для мене?
Точнее как та горилка на мапутянской фотке с ООНовским Патролом.
Негарно чорношкірих так називати. Не знаю як його здоровʼя, але сьогодні довго летіли разом і багато про що теревенили в кабіні. Коротше у чувака в Гані в армії була зп 2 тис доларів. (він там теж був бортінженером в армії на Мі8) . І пенсія десь з 40 років 700 баксів. Для розуміння зп вчителя там 200 баксів. А 500 вважалась дуже гарною зп по країні. От і авіація нещасної Гани. Військові пілоти отримують вдвічі більше українських воєнльотів. То хто «Африка»?