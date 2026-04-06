hxbbgaf написав:Це бла-бла. Все одно ж проходили. І як на папері, то хіба що за хабарі.
Ти дебіл?? Я 5 раз розповів: «скарги є?» «Нема» «Наступний. Книжку тобі винесуть».
Я апріорі маю тобі вірити. Навіть в воєнкоматі до війни були нормальні огляди, навіть до 24-го року, потім почалось свавілля імені Сирського. Я на початку 2000-го проходив огляд цілий день, потім ще 2 тижні на стаціонарі обстеження.
Ти «апріорі» питай у людей що служили.
Навіть в воєнкоматі до війни були нормальні огляди. Списати людину по здоровʼю - це йому випрати від держави . У них пряма вказівка не списувати по здоровʼю . Хай йде по закінченню контракту.
Тобі хворенькому не давали списатись по липовим хворобам. Тобі досі не дійшло, що військові медичні комісії не шукають хвороби, а роблять «здоровими» тих хто хоче косити. Бо хто хоче косити - має платити. А інтересу виявляти хвороби нема жодного
Hotab написав:Тобі хворенькому не давали списатись по липовим хворобам. Тобі досі не дійшло, що військові медичні комісії не шукають хвороби, а роблять «здоровими» тих хто хоче косити. Бо хто хоче косити - має платити. А інтересу виявляти хвороби нема жодного
Якби не давали списатись, то відразу написали б здоров
Так не напишуть, бо надто очевидно що нездоровий. Але напишуть так, що служити ти будеш 😅😅
Он, ще один депутант строїть із себе патріота і переймається ухилянтством, підтримує незаконні дії ТЦКшників, каже, що 70% з них (кожен раз різна цифра) воювали, коли он нещодавно в Одесі після побиття ТЦКшниками ветерана перевірили і не знайшли серед них жодного воювавшого, і т.д. Цимбалюк отой, Юлькін. А у самого син замість того, щоб воювати, краде мільярдами і мародерить!
Віталій Цимбалюк, який отримав від Держбюро розслідувань підозру у справі щодо закупівлі телефонів на майже 19 млн грн
Ну, написали, що в мирний час не довелось би точно. Знали, що буде війна? І взагалі, якщо ти згоден, що в нас тотальна корупція, то чому в тебе весь час винні абирвалги і жодного разу силовики, чинуші, влада? Пригодований пропагандист?
Так взяли у військовий навчальний заклад, без перевірки
Ні, в 16 всіх перевіряли. Але ж зараз наймолодшому пенсу за вислугою років (а не інвалідність) 48 років . Тобто 30 років вони накоплювали болячки без по суті перевірок. Точно вони по замовчуванню «здорові і перевірені»? Ні. Вони середньостатистичні, як і всі інші 50-річні люди.
Та всего 48 и выкормленные и одетые и обеспеченные жильём и пенсией втрое от моей тёщи(35 лет пахала на коксохиме) за мои налоги - это просто готовый штрафбатовский отряд "Последнее боевое жареное мясо" Хоть сейчас их и тебю в 45 в последний штурм высоты под Мирноградом с одним калашом на троих, а чтоб бЁгли быстрее - подогнать белым фосфором и огнемётами. Вон два моих другана детства 73го и 74г.р. отбегали там своё и в могиле с прошлого года. Принимали их на улице без вопросов о здоровье и болячках и лечили только в учебке от пневмонии. За возрастные болячки в 51-52года твари на ВЛК даже не заикались. 8-10месяцев - и в гроб. Проверено.
