Додано: Пон 13 кві, 2026 21:49

Я не пішов воювати і це мій біль. Здоров'я є, бігати вмію, стріляти вмію. Але я питався у військових, вони сказали «важливіше піднімати бойовий дух», — телеведучий Педан, який має бронь

Я не пішов на фронт, бо стратегічно вирішив тримати інформаційний рубіж із дивану це складніше, ніж здається.



Кожен мій перегляд єдиного марафону це мінус один дрон ворога (це гіпотеза, але відчувається правдою).



Вважаю, що час, проведений перед телевізором, має зараховуватись як бойове чергування, особливо якщо з коментарями в соцмережах.



Також пропоную ввести медаль «За перегляд без перемикання» та орден «Залізна психіка» за витримку ефірів понад 4 години.



Вважаю, що медійні бійці повинні отримувати статус учасника бойових дій.



Якщо серйозно, то без нас інформаційний фронт би впав, але поки що він тримається на нашому максимальному кринжі.

Мають всіх за дурнів. Ці покидьки чудово розуміють, що пропаганда давно не працює, коли влада краде, відкрито підтримує корупцію, коли вона стає тотальною, коли самі вони відверто радіють, кажучи про вічну війну, яка для них "мати рідна", і бронюються аби де, хоч на кладовищі, хоч в ГУР, як золкін-"розвідник" (який раніше, взагалі, був за кацапів), коли метою мобілізації стає рекет, показники і забивання фронту хворими людьми, а в той час не мобілізуються найбільш боєздатні - що давали присягу, коли людей позбавляють всіх прав, а тріскотять тільки про обов'язки, коли самі плюють на Конституцію і присягу, а їхні дітки (як отого цимбалюка, що хоче хапання людей) мародерять, крадучи мільйонами, коли на вулицях лупцюють і вбивають ті, хто має захищати, коли різниця в пенсії работяги і прокурора чи судді мінімум у кілька десятків разів, коли суди не працюють і повністю погрязли в корупції, коли згущується темрява і несправедливість..