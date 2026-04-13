Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 13 кві, 2026 10:39
Наявність відстрочки не означає що немає взагалі ніяких обовʼязків і не може бути якихось порушень. Тож штраф могли виписати. Якщо не стояло резерву то про штраф міг не дізнатись, чи проігнорував (хоча за перші два тижні можна сплатити за 50%). Відповідно направили в виконавчу, а там вже і автоматичне блокування рахунків як і при інших подібних штрафах
Faceless
Додано: Пон 13 кві, 2026 11:37
Там написано, за те, що сам мав терміново бігти і проходити комісію, бо обмежено придатний. Це якраз той випадок, коли до людини присіпались бо обмежено придатний, якби був повністю придатним, то штрафу б не було, а тут навіть з 5 дітьми винен незрозуміло що і кому і за що. А хтось тут казав, що не знає жодного випадку, коли штрафують за те, що не пройшов комісію, і хто ж це був? Отакої! До того ж. штраф 17-25 тис, а там чомусь нарахували майже 57.
Не занадто багато обов'язків, коли прав ніяких - навіть як не підлягаєш мобілізації, бігай носись цілими днями і збирай папери, у нас же держава в смартфоні? Чи це тільки, коли проти людей?
А те що людей вбивають і кажуть сам бився головою об дерево теж ОК? Годі виправдовувати гнилу систему, буде по Німьоллєру.
hxbbgaf
1
Додано: Пон 13 кві, 2026 11:57
І взагалі, чого це має вирішувати кожен ТЦКшник, який, може, навіть юристом не є. Штрафи завжди нараховував суд.
hxbbgaf
Додано: Пон 13 кві, 2026 12:12
Ну це він вирішив, що раз є відстрочка, то він не має проходити ВЛК. І там дійсно це питання досить мутне. Цілком можливо він суд виграє, але куди менше мороки було б з відстрочкою пройти те ВЛК чи сплатити штраф одразу.
Faceless
Додано: Пон 13 кві, 2026 12:13
hxbbgaf написав:І взагалі, чого це має вирішувати кожен ТЦКшник, який, може, навіть юристом не є. Штрафи завжди нараховував суд.
От ви забавні.
А штраф за перевищення швидкості теж щоразу суд скликають?
Це адміністративне правопорушення. Суд тут ні до чого
Faceless
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:27
Действительно, почему какой то ШарикШвондерович может абсолютно незаконно пришпилить кому то штраф в размере 5-7минималок от балды.
Хотя на фоне того что бывает что при "запаковке"(незаконном лишении свободы и похищении человека) убивают эти 56кгрн мелочи произвола быдла в пикселе.
барабашов
Додано: Пон 13 кві, 2026 21:31
От ви забавні.
А штраф за перевищення швидкості теж щоразу суд скликають?
Це адміністративне правопорушення. Суд тут ні до чого
І який там розмір? Напевно. Мене колись штрафували за нелегальну торгівлю років 20 тому, штраф був 100 з чимось гривень, правда, менти забрали сумку з товаром. Так навіть за ці 100 гривень був суд і він виносив постанову про штраф.
hxbbgaf
Додано: Пон 13 кві, 2026 21:49
Я не пішов воювати і це мій біль. Здоров'я є, бігати вмію, стріляти вмію. Але я питався у військових, вони сказали «важливіше піднімати бойовий дух», — телеведучий Педан, який має бронь
Я не пішов на фронт, бо стратегічно вирішив тримати інформаційний рубіж із дивану це складніше, ніж здається.
Кожен мій перегляд єдиного марафону це мінус один дрон ворога (це гіпотеза, але відчувається правдою).
Вважаю, що час, проведений перед телевізором, має зараховуватись як бойове чергування, особливо якщо з коментарями в соцмережах.
Також пропоную ввести медаль «За перегляд без перемикання» та орден «Залізна психіка» за витримку ефірів понад 4 години.
Вважаю, що медійні бійці повинні отримувати статус учасника бойових дій.
Якщо серйозно, то без нас інформаційний фронт би впав, але поки що він тримається на нашому максимальному кринжі.
Мають всіх за дурнів. Ці покидьки чудово розуміють, що пропаганда давно не працює, коли влада краде, відкрито підтримує корупцію, коли вона стає тотальною, коли самі вони відверто радіють, кажучи про вічну війну, яка для них "мати рідна", і бронюються аби де, хоч на кладовищі, хоч в ГУР, як золкін-"розвідник" (який раніше, взагалі, був за кацапів), коли метою мобілізації стає рекет, показники і забивання фронту хворими людьми, а в той час не мобілізуються найбільш боєздатні - що давали присягу, коли людей позбавляють всіх прав, а тріскотять тільки про обов'язки, коли самі плюють на Конституцію і присягу, а їхні дітки (як отого цимбалюка, що хоче хапання людей) мародерять, крадучи мільйонами, коли на вулицях лупцюють і вбивають ті, хто має захищати, коли різниця в пенсії работяги і прокурора чи судді мінімум у кілька десятків разів, коли суди не працюють і повністю погрязли в корупції, коли згущується темрява і несправедливість..
hxbbgaf
hxbbgaf
