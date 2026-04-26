Додано: Нед 26 кві, 2026 18:46
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Почему то я больше верю тут Хбаффу а не склизкому инвестору в Будву
Додано: Нед 26 кві, 2026 19:12
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:06
А коли оті всі приступають, що я перерахував? Це мільйони здорових навчених, ти думаєш, як всі вони і далі не будуть воювати, ми зможемо перемогти?
До речі, сьогодні говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:10
hxbbgaf
Спитай у Барабашова, він один з них.
Ти питав у мене, я відповів, я питаю у тебе: «коли твоя черга?»
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:26
Ти не відповів, коли будеш в окопі. Здоровий і тренований, поки відбувається ось що:
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:31
hxbbgaf
Я тобі чітко відповів, я ВЖЕ повоював. Твоє право питати у мене «а коли ще?» у тебе зʼявиться коли ти відвоюєш з моє. Можна «всього 2 роки в 14-му і один 22-му», як ти тут придумав. Цього для початку достатньо з тебе буде.
То я питаю, коли ти вирівняєш нашу з тобою участь, щоб я знов мав можливість і бажання виходити в нашому парі вперед?
Здоровими і тренованими не народжуються, ними стають займаючись спортом, і тренуючись . Від того що ти замість робити це, ковтав психотропи які сам собі приписав, у тебе не зʼявилась індульгенція . Просто ти повинен тепер йти нетренованим, а тренуватись вже в процесі. Хоча ти мав 4+ роки щоб натренуватись, проте ти лише писав весь цей час хто по якій черзі має йти перед тобою.
Питаю ще раз: коли твоя черга настане?
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:45
Ти на мої питання не відповів, чи можна так перемогти, коли найбільш треновані і здорові не воюють, а хапають хворих, чи ОК те, що на картинці і в цитаті, що то будуть за бійці, і чи ОК, що ти в 45 відвоювався, коли в нас мобілізація до 60.
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:54
hxbbgaf
Питання в порядку черговості. Бо їх у тебе багато, а ти на моє одне не відповів.
Коли твоя черга??
Те, що ти вважаєш себе кволим і заздриш «бикам» - це лише твоя проблема. Биком ніхто не народився, ними стають роками важких тренувань. Ти ковтаєш табли, які сам собі прописав . Замість тренуватись. Хто тобі винуватий що ти не «бик».
Жоден бик не зобовʼязаний йти поперед тебе лише по факту наявності кращого здоровʼя.
Ще раз питаю, коли твоя черга? ??
Я не читаю ніякі репости і не відкриваю твої посилання. Лякай сам себе , мені не цікаво воно.
Я питаю у тебе, ти відповідаєш мені. Не ШІ, не цитати, не южаніна.
Коли твоя черга??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 кві, 2026 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:56
Масово це зробити просто неможливо
Така схема дійсно в принципі робоча, але це великий ризик для підприємства + більшість підприємств що взагалі мають бронь (а їх не так і багато насправді), мають всього 50% квоту для бронювання.
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:57
