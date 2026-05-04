Додано: Нед 03 тра, 2026 14:33



15 млн. - це твоя фантазія.





Брехня. Звільняють. Вислугу ніхто не скасовував





До того, повно липових УБД, які там числяться тільки на папері, а їм вислуга зараховується як місяць за 3! З урахуванням такого свавілля з липовим УБД з 14-го року, могли і в 30 виходити





Рівно така сама як «майже мільйон випускників військових кафедр». Бо якщо можна отак примітивно складати до купи просто всіх хто випускався з 1985 по 2025 рік , то значить можна і складати до купи всіх хто з чоловічими гінеталіями вийшов через родові шляхи жінок за період 1960 по 2000 рік. Якщо ми не враховує міграцію і втрату територій, то ж для всіх не враховуємо? Чи для одних враховуємо, а для інших ні?Від того що ти крикнеш «брехня» речі не зміняться. Ти просто вчергове покажеш свої низькі розумові здібності і нездатність до навчання. Бо я тобі вже кілька разів розказував що під час ВС підстави для звільнення «за вислугою років» нема. Фізично нема в переліку. Встановлено граничний вік перебування на службі (60 років). І по закінченню контракту теж нема.Тому ще раз: останні хто звільненні «за вислугою років» були в 2021 році. Їм було не менше 43 . Скільки їм зараз, вмієш в математику?? Отож..Це ще одна ознака твоїх низьких розумових здібностей і не здатності до навчання.Я тобі вже розказував (проте ти і сам мав би хоч раз в житті відкрити документ, а не читати форуми і підслуховувати в купе потягу) , що умовою виходу на пенсію для в/службовців і осіб прирівняних до них євислуга 25 років і більше. Пільгова послуга впливає на розмір пенсії, але не дає права зменшити необхідну календарну , вона залишається 25.Отже ще один урок математики , почав в 18, додати 25, отримуємо 43 . І це до 2021 року. Зараз цим людям 48 і більше.Я розумію, що пройде всього пару тижнів і ти знов вчергове забудеш цю цифру, то нічого , будемо нагадувати.