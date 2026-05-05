hxbbgaf написав:Ну, напевно як хтось ще в 16 років хворий, а хтось здоровий, то більше вірогідність, що той, що був хворий, не вилікується до 40 чи 50, чим ніж другий стане хворим? І підготовка - хоч якась чи її нема взагалі, теж різниця. Але зобов'язати бігти до ТЦК навіть без повісток чомусь вирішили обмежено придатних, а не офіцерів. І воювати мали б офіцери необов'язково за званням і восом, бо і дурню зрозуміло, що мільйону офіцерів, яких наклепали, командувати буде ніким.
Ой тіпа не треба оті казки, що всі колишні "обмежено придатні" тяжко хворі, хіба кілька відсотків реально мали щось серйозне.
Ну, ти, мабуть, розумніший за ВЛК. І мабуть, в нас країна здорових, хворих немає. Я казав, з 2000-х та армія вже мало кому світила, туди кілька відсотків людей, мабуть, йшли, після вузів, взагалі, нікого майже не призивали, за людей просто забували, не було ніякого сенсу в такому тотальному хабарництві заради статусу обмежено придатного, про яке ти говориш. Тим більше, якщо це психічний розлад, хтось би додумався купувати собі таку довідку?
Психічний розлад це надзвичайно широкий спектр. Та й таких людей (з таким висновком по обмеженню придатності) мізер, долі відсотка
hxbbgaf написав:Я казав, з 2000-х та армія вже мало кому світила
На початку 00х об'єм призову був 30-40 тисяч призовників за одну кампанію (а їх дві, весняна і осіння). З часом ця цифра звісно зменшувалась, але навіть на 2010 рік призовна кампанія на осін була 26 тисяч.
hxbbgaf написав:мабуть, йшли, після вузів
Ото треба було бути реально несповна розуму щоб йти на строкову після вузу. Нахрін забути все чого вчився. Ті кому строкова була необхідна для кар'єри йшли на строкову до вишу або посеред навчання
Не можна бути напіввагітою... те саме і з обмежено придатними. Або придатні або ні. В бойових ротах до 20% такого ресурсу, більшість з яких не задіяні ніяк. А утримання виділяється.
Виникає закономірне питання, як зараз нема обмежено придатних, є придатні для тилу, то що вони роблять в бойових ротах? Виявляється, людей, які придатні тільки для тилу за висновком ВЛК, чогось силою притягли у бойові роти, ще й роблять у цьому винними. Не кажучи вже про називання людей "ресурсом".
Hotab написав:1. В/службовців, звільнених за вислугою (пенсів) треба призвати (і їх дійсно пачками призивають) 2. Вони мають право звільнятись за вислугою
Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.
Логічний ряд у тебе не пливе? Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути? Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+
Hotab написав:1. В/службовців, звільнених за вислугою (пенсів) треба призвати (і їх дійсно пачками призивають) 2. Вони мають право звільнятись за вислугою
Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.
Логічний ряд у тебе не пливе? Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути? Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+
Hotab написав:1. В/службовців, звільнених за вислугою (пенсів) треба призвати (і їх дійсно пачками призивають) 2. Вони мають право звільнятись за вислугою
Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.
Логічний ряд у тебе не пливе? Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути? Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+