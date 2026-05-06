1) Военных пенсионеров возрастом до 60 лет около 177тыс. Из них 156тыс ушли со службы окончательно.
Чергова дурниця від Damien.
Нема ніякого «окончатєльно» чи «не окрончатєльно».
Військовослужбовці за контрактом (а це майже всі хто описуються у табличці) крім ситуації ВС можуть звільнятись зі служби в будь який момент, коли у них закінчився контракт , і повернутись на службу коли завгодно , коли вони схочуть (а ЗСУ погодяться їх прийняти).
Тобто ніхто з отих 170 тис не звільнений «окончатєльно», якщо дозволяє здоровʼя.
Факт отримування ними пенсії означає лише, що вони мають необхідну кількість років для її отримання. І нічого не каже про «окончатєльно».
Это люди которые выходили на пенсию в РАЗНЫЕ ГОДА в течение последних 20лет(а не с 2022, как пытается представить Хотаб).
Недолугі фантазії ухилеса Damien. Нічого такого Хотаб «прєдставіть» не піталься 😅
В среднем их выходит на пенсию около 8 тыс в год.
Чергове брехня ухилеса Damien . «В срєднєм» за останні передвоєнні роки (наймолодші пенсіонери, яким зараз 48-52) на пенсію виходило вдвічі менше , чим виходило 20 років тому (найстаріші зараз пенсіонери). Це чудово вийшло по віковій групі пенсіонерів, показаній в табличці.
А воюет только 5410 человек.
Знову фантазії переляка.
Невідомо скільки воюють.
Цифра 5.5 тис - це служать (призвались) в структуру саме ЗСУ. А всього в усі силові структури , які і сформували оці 170 тис силових пенсіонерів, призвалось станом на 2024 рік - 21 тисяча чоловік. (Останній рядок таблички)
Що складає 10+% від від 170 тис.