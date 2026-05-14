Як мені стало відомо, 1 травня в Умані поховали військовослужбовця Дмитра Мартиненка 1988 року народження☝️

💬30 квітня 2026 на сторінках Уманської міської ради та мера Умані Ірини Плетньової були розміщені начебто жалісливі публікації про дату прощання з Героєм🗓

📛Але цьому передувала така історія👇

ℹ️За інформацією, поданою у відео PanBohdan на каналі YouTube 2 квітня 2026 року близько 10:00 Дмитра Мартиненка викрали працівники ТЦК біля під'їзду будинку, у якому мешкав чоловік📛

🚙Потім привезли його в Уманський РТЦК та СП для проходження ВЛК.

☝️Цей чоловік не мав усіх пальців на руках. У нього був цироз печінки, варикоз. Він ледве ходив. 📢«ТЦКашників-людоловів» не зупинило те, що людина хворіла. Вони просто «загребли» його📣

🔊Незважаючи на захворювання Дмитра Мартиненка, Уманська ВЛК незаконно визнала його придатним до військової служби.

☝️Після викрадення з Дмитром Мартиненком не було жодного зв’язку протягом 7 днів.

🔊Через 7 днів з’ясувалось, що він перебуває у військовій частині в Чернігівській області. Тут над ним знущалися, навіть забрали телефон.

📛Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло.

Далі Дмитра Мартиненка забрали на лікування у медзаклад військової частини. Потім його насильно утримували у психіатричній лікарні.

Він намагався втекти, але його знову відловлювали та повертали до психіатричної лікарні.

📢Фактично злочинні дії працівників Уманського РТЦК та СП, Уманської ВЛК призвели до загибелі Дмитра Мартиненка.

🎙Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України я порушив цю проблему та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Враховуючи те, що такі ганебні випадки за участю працівників ТЦК, ВЛК, які призводять до загибелі людей, є непоодинокими, я запропонував утворити анонімну лінію щодо скарг на дії працівників ТЦК, яких називають «людоловами», щоб оперативно притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

🔊Окрім того порушив питання відставки командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Миколайовича Шаповалова, який відповідальний за роботу ТЦК та СП в Україні, адже, як кажуть у народі, "риба гниє з голови"