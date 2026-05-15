Hotab написав:hxbbgaf У тебе воює всього 200 тисяч ти казав? Це з 10 чи 15 млн? Ну так це який відсоток?
Молодих відставників? Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють! Тим більше. що тут стопудово як в анекдоті про пожежника. Хворі мають захищати тих, що 25 років вчились воювати. Це вже за межею.
Солдатів і офіцерів. Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі?
Саме на фронті? Це дуже малий відсоток, може, тис. 20 з з цих 200 офіцери. Вони переважно в тилу сидять, блатні, позабивали місця, де мають бути придатні для тилу (а абсолютна більшість просто живе своє найкраще життя в тилу і каже, що може тільки командувати і не та вос, чи втекли закордон). А придатних для тилу - на фронт.
Ситуація, за словами військових, стала майже звичною: з десяти осіб, яких направляють до підрозділу, приблизно троє мають обмеження щодо здоров'я, двоє страждають на наркотичну залежність, ще двоє самовільно залишають частину, пише Hromadske .
А обмежено придатних зараз немає, є придатні до тилу. То їм відправляють придатних для тилу у бойову частину, і вони ще й роблять цих людей винними, що вони зненацька не можуть стати рембо!
Як мені стало відомо, 1 травня в Умані поховали військовослужбовця Дмитра Мартиненка 1988 року народження☝️ 💬30 квітня 2026 на сторінках Уманської міської ради та мера Умані Ірини Плетньової були розміщені начебто жалісливі публікації про дату прощання з Героєм🗓 📛Але цьому передувала така історія👇 ℹ️За інформацією, поданою у відео PanBohdan на каналі YouTube 2 квітня 2026 року близько 10:00 Дмитра Мартиненка викрали працівники ТЦК біля під'їзду будинку, у якому мешкав чоловік📛 🚙Потім привезли його в Уманський РТЦК та СП для проходження ВЛК. ☝️Цей чоловік не мав усіх пальців на руках. У нього був цироз печінки, варикоз. Він ледве ходив. 📢«ТЦКашників-людоловів» не зупинило те, що людина хворіла. Вони просто «загребли» його📣 🔊Незважаючи на захворювання Дмитра Мартиненка, Уманська ВЛК незаконно визнала його придатним до військової служби. ☝️Після викрадення з Дмитром Мартиненком не було жодного зв’язку протягом 7 днів. 🔊Через 7 днів з’ясувалось, що він перебуває у військовій частині в Чернігівській області. Тут над ним знущалися, навіть забрали телефон. 📛Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло. Далі Дмитра Мартиненка забрали на лікування у медзаклад військової частини. Потім його насильно утримували у психіатричній лікарні. Він намагався втекти, але його знову відловлювали та повертали до психіатричної лікарні. 📢Фактично злочинні дії працівників Уманського РТЦК та СП, Уманської ВЛК призвели до загибелі Дмитра Мартиненка. 🎙Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України я порушив цю проблему та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Враховуючи те, що такі ганебні випадки за участю працівників ТЦК, ВЛК, які призводять до загибелі людей, є непоодинокими, я запропонував утворити анонімну лінію щодо скарг на дії працівників ТЦК, яких називають «людоловами», щоб оперативно притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини. 🔊Окрім того порушив питання відставки командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Миколайовича Шаповалова, який відповідальний за роботу ТЦК та СП в Україні, адже, як кажуть у народі, "риба гниє з голови"
Ще раз. Всього на фронті 200 к Який це відсоток до наявного чоловічого ресурсу?
Ну сенс казати про непридатних з дитинства, можна казати про тих, що виїхали закордон, півтора мільйони військовозобов'язаних отримують соціалку тільки в Європі, і т.д. Сенс говорити, в першу чергу, про тих. хто проходив успішно перевірку здоров'я і підготовку, тренування, отримував купу звань, дійшов аж до офіцерських. Ти їх хочеш прирівняти до непридатних? Чи непридатні мають замість них воювати?
Ліквідували стрільця, що вбив поліціянта. Ну, менти байкарі ще ті, тому без відео конкретно з цими подіями, звісно, не повірю жодному слову. Дискредитували все що можна дискредитувати. Що видно з того відео? Нічого, рука з пістолетом і все, а з чого все почалося, стерли? Чого причепились до людини? Він скоїв якийсь злочин? Чи діда 61-річного хотіли на смерть відправити замість себе? Так під час перевірки документів, чи після погоні? Автомат він вихопив у поліції, чим мав свій? І звідки він у нього разом з гранатами.