Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58

Banderlog написав: hxbbgaf написав: Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого. Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.

Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.

1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?

2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?

Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав? Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?

Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті.Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога?