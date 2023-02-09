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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Добавить

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#<1 ... 165166167168 Добавлено: Пн 06 июл, 2026 19:28

За словами співачки, її брат у закладі ТЦК зіштовхнувся з погрозами, приниженнями та фізичним насильством. «Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування», – сказала Камалія.

Як розповіла зірка, її брат має проблеми із зором та погано бачить. Він має інвалідність. До того ж його мати, єдиним сином, якої він є, також має інвалідність. «Сьогодні наша родина знову переживає страх, біль і безсилля. Його вкрали прямо на вулиці… Не можна допустити, щоби під гаслами мобілізації принижували, били, залякували людей, хапали на вулицях без розбору – людей з інвалідністю, викладачів, науковців, підприємців, тих, хто тримає економіку й допомагає ЗСУ», – стверджує артистка.

Камалія про свого брата і ТЦК. hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пн 06 июл, 2026 21:59 hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пн 06 июл, 2026 22:01 hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Вт 07 июл, 2026 15:55 Зєліни слова:

"Ми не можемо показувати приклад, як росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу." (с)

/09.02.23/



Не кажучи вже про катування.. hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Вт 07 июл, 2026 16:08

https://antikor.ua/articles/834925-tk__ ... emja_vojny ТЦК — справа сімейна: як батько та син Васькевичі з Одещини нажили майна на 50 мільйонів під час війни hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Вт 07 июл, 2026 20:12

Ситуация с похищением пациентов ЗПТ

Ответ #163 - Вчера в 23:27:59

Товарищ , юзер мотылька, которого несколько месяцев назад запаковали тцк сейчас на обследовании в дурке.на бзвп он чуть случайно не плдстрелил инструктора и его сняли с бзвп. Они и перед этим уже замечали что с ним чтото не то. А с ним конечно с самогоиначала было всё не то - врождённый попок скрдца, 50% слуха на одно ухо и тревожные расстройства по психиатрии. Усилиями 2х адвокатов добились чтоб ему назначили повторное влк и вот его отправилии на дообследование. Чувака определили в 225 ошп и я так понял это была их учебка. Где по словам друга треть наркоманы с зпт. Я спросил были ли с Киева или только с других регионов. Он сказал что только с регионов. Перекумариааться (месяц "карантина" на подвале) как в Скеле им не дали. Типа прооходили учения на кумаре. Говорили кому сильно плохо мол будем пи**, так что давайте занимайтесь. Но многие с его слов еле ползали и это типа проканывало. Что творится в самом 225 ошп он так и не умпел узнать, так как его за неделю до окончания бзвп сняли и. Отправилиив дурку. Где с его слов целое отделение сугубо военных.

Отакої! З мотилька:Отакої! hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 09:34

https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40 Як ТЦКшники вбили людину hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Ср 08 июл, 2026 14:58

https://censor.net/ua/videonews/4012435 ... ernivtsyah

Вони нездатні воювати, не можуть навіть йти, людей женуть на вірну смерть! Отака мобілізація, людей бігом пропускають через коридор до автобусу, більшість хворі, останній ледве йде:Вони нездатні воювати, не можуть навіть йти, людей женуть на вірну смерть! hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:15

Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка

Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956 Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося. hxbbgaf Сообщения: 23534 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1687 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 #<1 ... 165166167168 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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