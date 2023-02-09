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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 165166167168
Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 19:28

Камалія про свого брата і ТЦК.
За словами співачки, її брат у закладі ТЦК зіштовхнувся з погрозами, приниженнями та фізичним насильством. «Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування», – сказала Камалія.
Як розповіла зірка, її брат має проблеми із зором та погано бачить. Він має інвалідність. До того ж його мати, єдиним сином, якої він є, також має інвалідність. «Сьогодні наша родина знову переживає страх, біль і безсилля. Його вкрали прямо на вулиці… Не можна допустити, щоби під гаслами мобілізації принижували, били, залякували людей, хапали на вулицях без розбору – людей з інвалідністю, викладачів, науковців, підприємців, тих, хто тримає економіку й допомагає ЗСУ», – стверджує артистка.
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 21:59

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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 22:01

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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 15:55

Зєліни слова:
"Ми не можемо показувати приклад, як росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу." (с)
/09.02.23/

Не кажучи вже про катування..
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 16:08

ТЦК — справа сімейна: як батько та син Васькевичі з Одещини нажили майна на 50 мільйонів під час війни
https://antikor.ua/articles/834925-tk__ ... emja_vojny
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 20:12

З мотилька:
Ситуация с похищением пациентов ЗПТ
Ответ #163 - Вчера в 23:27:59
Товарищ , юзер мотылька, которого несколько месяцев назад запаковали тцк сейчас на обследовании в дурке.на бзвп он чуть случайно не плдстрелил инструктора и его сняли с бзвп. Они и перед этим уже замечали что с ним чтото не то. А с ним конечно с самогоиначала было всё не то - врождённый попок скрдца, 50% слуха на одно ухо и тревожные расстройства по психиатрии. Усилиями 2х адвокатов добились чтоб ему назначили повторное влк и вот его отправилии на дообследование. Чувака определили в 225 ошп и я так понял это была их учебка. Где по словам друга треть наркоманы с зпт. Я спросил были ли с Киева или только с других регионов. Он сказал что только с регионов. Перекумариааться (месяц "карантина" на подвале) как в Скеле им не дали. Типа прооходили учения на кумаре. Говорили кому сильно плохо мол будем пи**, так что давайте занимайтесь. Но многие с его слов еле ползали и это типа проканывало. Что творится в самом 225 ошп он так и не умпел узнать, так как его за неделю до окончания бзвп сняли и. Отправилиив дурку. Где с его слов целое отделение сугубо военных.

Отакої!
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 09:34

Як ТЦКшники вбили людину
https://www.youtube.com/shorts/ZXwGY4_Uw40
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 14:58

Отака мобілізація, людей бігом пропускають через коридор до автобусу, більшість хворі, останній ледве йде:
https://censor.net/ua/videonews/4012435 ... ernivtsyah
Вони нездатні воювати, не можуть навіть йти, людей женуть на вірну смерть!
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:15

Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.
Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка
Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956
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