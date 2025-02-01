|
Хто замовляв будівництво будинку на замовлення?
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:15
Привіт друзі, чи є тут хто замовляв будівництво будинку на замовлення? поділіться будь-ласка досвідом, чи краще вже купити побудований будинок?
Намагаюсь знайти компанії по будівницту, просто є бажання побудувати по свому проекту. Але так зрозумів по відгукам що не кожному можна довіряти
-
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:25
Практически все дома, которые мне приносят для оценки визуально - по фоткам, полный хлам. Учитывая количество обращений по усилением фундаментов- ситуация ещё хуже.
Покупать готовое - хуже чем машину у перекупов
Недавний случай, люди купили готовый дом. уже делали отделку, начала валиться стена. Длина стены 10 метров. устойчивость стены не обеспечена по всей длине ничем, на стропильной системе живого места нет - стропила опираются на стены без мауэрлата, на коньках диагонали держатся на пару гвоздях. фундаменты при начале отопления полезли вверх пучением. и такого полно. строй бизнесмены
-
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:28
Ну, я дом себе практически полностью сам построил. Немного подсобник помагал.Брал и бригаду крышников, потом 3х мастеров для внутрянки, которые до того у нас квартиры ремонтировали. За четыре года справился. Уже 15 лет полет нормальный.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:34
качество ремонтов и строительства низкое.Это нужно над каждым стоять чтобы не халтурил.Про цену работ и материалов вообще промолчу на сегодня.Лучше наверное на вторичке купить и вложиться в ремонт чем с нуля строить.Но конечно всё по деньгам-если они есть-построишь шо хочешь.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:44
Погоджуюся з попереднім автором.
Це просте питання не має простої відповіді.
В мене такий досвід:
- купив спочатку 20 соток землі в гарному місці. Повторю: в гарному.
- потім вибирав, щоби я хотів таке особливе. Не зовсім я профан, бо народився та жив у приватному будинку, який побудований татом та мамою.
- досі вдячний родині з Києва: мені сподобався їх будинок - я приїхав подзвонив - вийшов син власника - я розпитував що та як. Саме той хлопчина мені сказав про терміни, про будівництво, про те, яка бригада працювала та дав номер телефона. Дай Бог йому здоров"я: у нормальних батьків бувають нормальні діти.
- зустрівся з Забудовником - він питав, що я таке хочу. Я відповів, що точно не знаю, що я хочу. Типу ось таке і ось таке. А може і не ось таке, і не ось таке.
- Забудовник запропонував три проєкти, які виконала київська фірма на замовлення - скажімо обережно - ДУЖЕ поважаних осіб. Проєктів детальних було три, фоліанти з кресленнями - всі - будинки на одній великій ділянці в місці, більше, ніж пристойному. Скажімо так: ділянка одна - власників будинків три.
- я вибрав найменший за площею - 300 кв.м. - було на першому поверсі: хол, кухня, салон, туалет/душова, кладова/топочна та сходи на другий поверх. На другому поверсі три спальні та туалет/душова. На третьому поверсі: кабінет, душова та спальня або кабінет за вибором, кладова.
Все це прекрасно, але все у подальшому залежало від ВИКОНАВЦІВ:
- крали все підряд без зупинки.
- крали все без гальмів. Збагатилися всі і ближні, і дальні сусіди.
- крали електричну енергію, яку погодився давати приємний новий сусід. Ледве я розплатився та плювався майже кров"ю.
- без кінця затримували терміни виконання робіт, посилаючись на різні непередбачувані обставини.
- Я зробив помилку: попереджав, коли приїду на об"єкт. Цього НЕ ТРЕБА було робити. Вони знали, коли я приїду і влаштовували виставу і цирк: "Всі типу на сцені/робочому місці, всі працювали б на робочому місці - та роблять вигляд, що всі матеріали є - але чогось не вистачає і тому сидять - байдикують... А ось як би підвезли те-то і те-то, то - типу самоірзи - ой Боже - та ми б відразу закінчили!
- Бригадир Замовника весь час вимагав гроші. В результаті купив собі нове авто. Раніше, ніж було здано об"єкт.
- Все ж таки об"єкт було здано - і з ним майже все було ОК. Недоліки вилазили - але на протязі наступного року.
Так що будувати будинок на замовлення: треба сидіти зранку до вечора - і все контролювати, бо крадуть і брешуть без зупинки.
Тому я зараз купив та живу вже в готовому будинку.
Просто треба ретельно і уважно вибирати. Все мацати, все перевіряти та дивитися.
Я спитав у Продавця:
"Хто є автором проєкту цього будинка з натуральної цегли та якісно побудованому, де особисто я НЕ МОЖУ знайти недоліків?"
Він дуже просто відповів: "Автором проєкту була мама. Вона була архітектором..."
Це мій реальний досвід.
Думайте самі. Побудоване чужими руками може як ховати величезні недоліки, так і великі досягнення та позитив.
"Тут все от меня зависит!" - фраза із знаменитого фільма.
Справедлива для бригади Забудовника і його самого.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:19
На початку дійсно потрібен прораб з програмою і головою яка вирахуе шо ви не ударитесь головою на сходах в перекрітие второго єтажа
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:21
На продажу так и "строят"
Додано: Пон 10 лют, 2025 12:29
хочете бути впевненими - вчіться, розбирайтесь, читайте, тоді зможете адекватно контролювати, як покупне, так і процес будівництва. я наприклад не міг купити те, що хотів, бо тільки один забудовник в області наприклад робив справжню УШП, але наймати на свою ділянку весь будинок під ключ було б дорого. три місяці готувався, і зробив сам. найняв тільки на коробку і дах людей. потім ще на димохід шидель взяв профіків, і плиточників. все інше сам - паркан, трикамерний септик, гіпсокартонні стелі, теплі підлоги, розводку води, електрики, ПВВ, камін з водянкою, акум 15квт, дея. косяки звичайно присутні, і по проекту можна було покращити трохи, але в цілому все робить так, як планувалось. і для першого будинку я впевнений що непогано. тепло втрати низькі і зійшлись із розрахунковими. реально прийшлось вчитись рахувати професійно, бо НІХТО цього ніколи не робить, ні на продаж, ні для себе. максимум на стіни щось прикидають на око.
тому ваш шлях - знайти проект готовий, який подобається і стає на конкретну ділянку (це важливо!) підправити його під себе, вибрати технології та матеріали ну і знайти хто це зробить по бумажці, а не "ми завжди так робили". не треба боятись брати за приклад і копіювати якісь перевірені варіанти, але і нового не цуратись
Додано: Пон 10 лют, 2025 12:51
trololo
Це не прохання, так, просто роздуми… Ви б поділились своїм детальним проектом з іншим? Скільки б це коштувало?)
Так само скажем детально розрахований дизайн-проєкт, який робився для іншого? . Чи буває так, що хтось використав безкоштовно чуже?)
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:49
вітаю, актуально ще? тільки побачив. проект (планування) в мене z24 (z500 каталог), трохи перероблений під себе.
детальніше можу в особисті
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 22 жов, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
