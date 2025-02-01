Хто замовляв будівництво будинку на замовлення?

Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:44

Погоджуюся з попереднім автором.



Це просте питання не має простої відповіді.



В мене такий досвід:

- купив спочатку 20 соток землі в гарному місці. Повторю: в гарному.

- потім вибирав, щоби я хотів таке особливе. Не зовсім я профан, бо народився та жив у приватному будинку, який побудований татом та мамою.

- досі вдячний родині з Києва: мені сподобався їх будинок - я приїхав подзвонив - вийшов син власника - я розпитував що та як. Саме той хлопчина мені сказав про терміни, про будівництво, про те, яка бригада працювала та дав номер телефона. Дай Бог йому здоров"я: у нормальних батьків бувають нормальні діти.

- зустрівся з Забудовником - він питав, що я таке хочу. Я відповів, що точно не знаю, що я хочу. Типу ось таке і ось таке. А може і не ось таке, і не ось таке.

- Забудовник запропонував три проєкти, які виконала київська фірма на замовлення - скажімо обережно - ДУЖЕ поважаних осіб. Проєктів детальних було три, фоліанти з кресленнями - всі - будинки на одній великій ділянці в місці, більше, ніж пристойному. Скажімо так: ділянка одна - власників будинків три.

- я вибрав найменший за площею - 300 кв.м. - було на першому поверсі: хол, кухня, салон, туалет/душова, кладова/топочна та сходи на другий поверх. На другому поверсі три спальні та туалет/душова. На третьому поверсі: кабінет, душова та спальня або кабінет за вибором, кладова.



Все це прекрасно, але все у подальшому залежало від ВИКОНАВЦІВ:

- крали все підряд без зупинки.

- крали все без гальмів. Збагатилися всі і ближні, і дальні сусіди.

- крали електричну енергію, яку погодився давати приємний новий сусід. Ледве я розплатився та плювався майже кров"ю.

- без кінця затримували терміни виконання робіт, посилаючись на різні непередбачувані обставини.

- Я зробив помилку: попереджав, коли приїду на об"єкт. Цього НЕ ТРЕБА було робити. Вони знали, коли я приїду і влаштовували виставу і цирк: "Всі типу на сцені/робочому місці, всі працювали б на робочому місці - та роблять вигляд, що всі матеріали є - але чогось не вистачає і тому сидять - байдикують... А ось як би підвезли те-то і те-то, то - типу самоірзи - ой Боже - та ми б відразу закінчили!

- Бригадир Замовника весь час вимагав гроші. В результаті купив собі нове авто. Раніше, ніж було здано об"єкт.

- Все ж таки об"єкт було здано - і з ним майже все було ОК. Недоліки вилазили - але на протязі наступного року.



Так що будувати будинок на замовлення: треба сидіти зранку до вечора - і все контролювати, бо крадуть і брешуть без зупинки.



Тому я зараз купив та живу вже в готовому будинку.

Просто треба ретельно і уважно вибирати. Все мацати, все перевіряти та дивитися.

Я спитав у Продавця:

"Хто є автором проєкту цього будинка з натуральної цегли та якісно побудованому, де особисто я НЕ МОЖУ знайти недоліків?"

Він дуже просто відповів: "Автором проєкту була мама. Вона була архітектором..."



Це мій реальний досвід.

Думайте самі. Побудоване чужими руками може як ховати величезні недоліки, так і великі досягнення та позитив.



"Тут все от меня зависит!" - фраза із знаменитого фільма.

Справедлива для бригади Забудовника і його самого.