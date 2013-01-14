Інфляційна статистика

Інфляційна статистика
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
П'ят 14 лют, 2025 14:01

Інфляційна статистика

Южаніна Ніна Петрівна

У січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
 
Серед лідерів збільшення:

- електроенергія – 163,6%

- овочі – 133,9%

- масло – 133,9%

- олія – 125,4%

- послуги зв'язку – 125,3%

- хліб – 120%
 
Нажаль цей негативний тренд продовжиться через чергове збільшення з 1 січня 2025 року акцизів на бензин, дизель, скраплений газ, через підвищення ставки військового збору, розмір якого частково перекладуть у вартість продукції, через зростання вартості газу для промисловості та відновлення обмежень постачання електроенергії.

І не за горами підвищення вартості самої електроенергії, про що вже починають говорити експерти енергетичного ринку, особливо в контексті реалізації найбільшої владної афери цього року – купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС.
Нед 22 бер, 2026 21:43

За рік інфляція по продуктам суб'єктивно зробила чисто х2 в цінах. Це ріст на +100...+120%. А прогноз інфляції на 2025 рік був +6,9%...
Які фінансові інструменти здатні покрити такий фактичний ріст, як є зараз, а не казковий плановий показник інфляції?
Як на мене, ніякі овдп і тим більше - фонда. Лише нерухомість під оренду - це з пасиву; можливо, ще здача паїв в оренду. З активу - власний бізнес. Пасивно жити в цьому світі не дають.
