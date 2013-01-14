|
|
|
Інфляційна статистика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:01
Южаніна Ніна Петрівна
У січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
Серед лідерів збільшення:
- електроенергія – 163,6%
- овочі – 133,9%
- масло – 133,9%
- олія – 125,4%
- послуги зв'язку – 125,3%
- хліб – 120%
Нажаль цей негативний тренд продовжиться через чергове збільшення з 1 січня 2025 року акцизів на бензин, дизель, скраплений газ, через підвищення ставки військового збору, розмір якого частково перекладуть у вартість продукції, через зростання вартості газу для промисловості та відновлення обмежень постачання електроенергії.
І не за горами підвищення вартості самої електроенергії, про що вже починають говорити експерти енергетичного ринку, особливо в контексті реалізації найбільшої владної афери цього року – купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5479
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 2095 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 22 бер, 2026 21:43
За рік інфляція по продуктам суб'єктивно зробила чисто х2 в цінах. Це ріст на +100...+120%. А прогноз інфляції на 2025 рік був +6,9%...
Які фінансові інструменти здатні покрити такий фактичний ріст, як є зараз, а не казковий плановий показник інфляції?
Як на мене, ніякі овдп і тим більше - фонда. Лише нерухомість під оренду - це з пасиву; можливо, ще здача паїв в оренду. З активу - власний бізнес. Пасивно жити в цьому світі не дають.
-
won
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
