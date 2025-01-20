У результаті перевірок інвалідності позбавили понад 200 працівників державних установ — зокрема митниці, податкової та прокуратури.
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Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:21
Після перевірок понад 200 працівників держорганів були...
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Дивися повний текст
Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:21
Якісь міфічні держслужбовці були позбавлені, але реальні прокурори-інваліди - ні.
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