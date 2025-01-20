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Після перевірок понад 200
працівників держорганів були...

Після перевірок понад 200 працівників держорганів були...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:21

Після перевірок понад 200 працівників держорганів були...

Пропонуємо до обговорення:
У результаті перевірок інвалідності позбавили понад 200 працівників державних установ — зокрема митниці, податкової та прокуратури.

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Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:21

Якісь міфічні держслужбовці були позбавлені, але реальні прокурори-інваліди - ні.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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