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Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 16:25
Пропонуємо до обговорення:
До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились.
Дивися повний текст Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев вимагає дій від НБУ та поліції
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R2
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Додано: Сер 05 бер, 2025 16:25
Ну і шо, Гетманцев- зможеш щось зробити? Це не дрібних підприємців кошмарити- тут мозок треба.
У мене питання: чому за найменшу помилку , підприємцю відразу виписують драконівські штрафи, а до НБУ та поліціянтів треба ....звертатись та достукатись?
Чи ви не знаєте що нелегальні обмінники це поліцейська кормушка?
Флаг вам в руки-приймате закони в ВР та штрафуйте ці райвідділи де ці обмінники, принаймні знімайте з них премії.Так само і з НБУ-не можуть, чи не хочуть реагувати-мінус премії. Розплодили паразитів. Але мабуть "кишка тонка".....з підприємцями простіше......
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leoiskander
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