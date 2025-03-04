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Українці скаржаться на подвійні
курси долара: Гетманцев...

Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:25

Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились.

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Українці скаржаться на подвійні курси долара: Гетманцев вимагає дій від НБУ та поліції
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:25

Ну і шо, Гетманцев- зможеш щось зробити? Це не дрібних підприємців кошмарити- тут мозок треба.
У мене питання: чому за найменшу помилку , підприємцю відразу виписують драконівські штрафи, а до НБУ та поліціянтів треба ....звертатись та достукатись?
Чи ви не знаєте що нелегальні обмінники це поліцейська кормушка?
Флаг вам в руки-приймате закони в ВР та штрафуйте ці райвідділи де ці обмінники, принаймні знімайте з них премії.Так само і з НБУ-не можуть, чи не хочуть реагувати-мінус премії. Розплодили паразитів. Але мабуть "кишка тонка".....з підприємцями простіше......
leoiskander
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