Успіх написав:

Banderlog написав: Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах? Ти помітив як пан психолог не любить щоб колупались в його мозгах?

rjkz написав: то у тебя есть несколько опций:

1. Забить.

2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой). то у тебя есть несколько опций:1. Забить.2. Найти информацию в другом источнике (Интернет большой).

Я помітив, що я забагато тексту пишу - а люди потім вибирають з того "за що можна вхопитись" - і понесласьььььь...🤦🏻А мені ж то тільки на це треба була відповідь >>>"Ну ок, але ж МОРКВА, БУРЯК, КАРТОПЛЯ, КАБАЧКИ - ну це ж не помідори, які справді важче виростити і зберігати?!"Я вже тут(на форумі) більше 10р. І тому десь через 2-3р. від початку - почав робити саме оці пункти 1 і 2. І все ок!І звичайно, якось дивно, що я без такого важливого МВА, де ціла купа "засекречених секретів"по фінансах/бізнесах і, взагалі, без ВО - вів свій маленький бізнес 11,5роки!НЕ загнувся, як по статистиці загинаються 90% в перший рік (тут Будівельник в темі, може підправить трохи) бізнесів/стартапів... а деякі ще максимум до трьох років дотягую і теж банкротують/закриваються... - виживає щось лише 1-2%!!!І якось, без МВА і іншої подібної чухні(до якої, як правильно підмітили - я витираю ноги) - ЗМІГ заробити на ДВІ квартири в місті-мільйоннику!(а не десь в Козятині, чи Жмеринці)Але, це все дрібниці)) - бо люди з МВА, мабуть, літають в космос!