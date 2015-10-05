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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:46

Сибарит

Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!


Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅

Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».

Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:07

  Hotab написав:Сибарит

Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!


Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅

Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».

Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні.
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
я тож замітив за ним таку хрєнь)
спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:14

Banderlog

задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись


Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться
Wirująświatła

😅😅

-сири, почему у меня нет девушки?
- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь..
Hotab
 
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З нами з: 15.02.09
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3
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:28

  Hotab написав:Banderlog

задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись


Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться
Wirująświatła

😅😅

.
тобі хоть пише) а зі мною общатись не хоче. Нізя каже без диплома операції на мозгу псіхологів робити)
Banderlog
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  #<1 ... 557558559560
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