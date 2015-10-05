Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:49

Сибарит написав: Wirująświatła написав: ошибка или нет может определить сам Бог, потому что только он знает с какой целью их задумал и как оно реализовалось. Мы можем во что то верить или не верить. Кому нужны железобетонные доказательства - психология не ваше. Мозг настолько сложен что вменяемые доказательства по многим вопросам появятся очень не скоро. ошибка или нет может определить сам Бог, потому что только он знает с какой целью их задумал и как оно реализовалось. Мы можем во что то верить или не верить. Кому нужны железобетонные доказательства - психология не ваше. Мозг настолько сложен что вменяемые доказательства по многим вопросам появятся очень не скоро.

Т.е. человеку этого постичь не дано? Т.е. человеку этого постичь не дано?

flyman написав: Наскільтки пригадую, евклідова геометрія побудована на 3 аксіомах. Наскільтки пригадую, евклідова геометрія побудована на 3 аксіомах.

У Евклідовій геометрії основні положення, які приймаються без доведення, називаються аксіомами. Їх у "Началах" Евкліда було сформульовано 5, а не 3. Ось вони:

Від будь-якої точки до будь-якої точки можна провести пряму лінію.

Обмежену пряму можна безперервно продовжити по прямій.

З будь-якого центру і будь-яким радіусом може бути описане коло.

Всі прямі кути рівні між собою.

Якщо пряма, що перетинає дві інші прямі, утворює внутрішні односторонні кути, сума яких менша за два прямі кути, то дві прямі при продовженні необмежено в напрямку утворення цих кутів перетинаються (аксіома паралельності, або п'ятий постулат Евкліда).



Ці аксіоми є фундаментом для побудови всієї евклідової геометрії.

местным троллям точно нетнаукой постепенно что то доказывается. Очень мелкими шагами. Все ждали чуда от нейровизуализации, но чуда не произошло. Лечить РАС и депрессию до сих пор не умеют.как легко это люди принимают, а когда нужно что то принять на веру в психологии сразу начинается возня "а вдруг это не так" и прочеесравнить прямые углы проще, чем материнские инстинкты двух и более женщин. Или например доказать, что у мужчин их нет (а может у кого-то и есть?). Я никогда не говорил, что психология простая наука. Учитывая кросскультурные, когортные различия и отличия разных поколений. Уравнение с 8 млрд переменных по каждому вопросу. Но если вы сравните психологию 50-70л давности и современную вы офигеете от разницы. Биг дата делает свою работу и через каких то пару сотен лет ответов будет больше, чем сейчас.