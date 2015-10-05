Форуми / Все про гроші: інші

Но не все дети в школе попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор критериев, по которым оцениваются действия детей, ограничен. А длительный неуспех обычно приводит к значительному снижению самооценки детей. Ребенок воспринимает свои школьные неудачи как неумение «быть хорошим».



«Я не люблю себя, потому что плохо учусь».



«Я плохо читаю. Я плохой, но я могу исправиться».



Хотя поначалу у ребенка сохраняется вера, что он сможет стать хорошим в будущем, постепенно эта вера пропадает;



«Я плохой и исправиться не могу».



Но ребенок еще хочет быть хорошим.



«Я плохой мальчик, потому что надоел учительнице и ребятам. Я хоть и самый большой в классе, а ума у меня нет. Я стараюсь исправиться, но мне не удается. Я хочу быть послушным мальчиком»



«Я нехороший. Я не могу стать хорошим, потому что не умею решать задачи».



В ситуации стойкого длительного неуспеха ребенок может не только осознать свою неспособность «стать хорошим», но уже потерять к этому стремление:



«Я плохой. Но мне это безразлично».



Депривация потребности в признании может вызвать у младших школьников не только снижение самооценки, но и появление неадекватных защитных реакций. При активном типе поведения защита оборачивается агрессией к одушевленным и неодушевленным предметам, компенсацией в других видах деятельности. При пассивном типе появляются неуверенность в себе, стеснительность, лень, апатия, уход в фантазии или болезни – реальные или симулированные. Иногда ребенок начинает скучать по детскому саду.



Большинство школьных обязанностей, как правило, направлены на воспитание послушания и на сдерживание естественных потребностей в игре, в движении, в общении. Обязанности, касающиеся отношений между людьми, обычно осознаются значительно меньше. Получается, что обязанности в представлении детей связываются в основном со школой и семьей, а права – с улицей. Впоследствии это может привести к формированию стойкого негативного отношения к школе в сочетании с потребностью полностью «раскрепощаться» на улице.



У родителей может актуализироваться собственный страх перед школой. Корни этого страха лежат в коллективном бессознательном, так как появление учителей на социальной арене в древности было знаком того, что родители не всемогущи, их влияние ограниченно (см. Луньков, 1995).



Следует также иметь в виду, что многие современные родители стремятся удовлетворить свое социальное честолюбие через школьную успешность ребенка. Становится престижным не только иметь загородный дом и иномарку, но и ребенка, который учится в гимназии, лицее, дорогой частной школе или в крайнем случае в классе с каким-нибудь уклоном и обязательно на пятерки. Поэтому ребенок обязан достигать успехов, чтобы соответствовать ожиданиям родителей. Успешность награждается любовью, неуспешность приводит к ее лишению.



В младшем школьном возрасте дети начинают постепенно оценивать реальные качества своих родителей, а к концу 4-го класса в преддверии подросткового возраста у них может появиться желание спорить с родителями, действовать наоборот.



Сына в последнее время как будто подменили. Раньше был такой ласковый, добрый, во всем меня слушался. А теперь не ребенок, а комок негативных эмоций. С отцом постоянно спорит. Пытается доказывать свою правоту. Стал краснеть и отворачиваться, когда я его целую, особенно в присутствии посторонних. А приходя из школы, каждый раз разбрасывает свои вещи. И на мои просьбы, убрать отвечает с раздражением, что уберет позже. Тем самым он как будто пытается сделать мне вызов своим поведением.



Действительно, учитель, с одной стороны, любим, уважаем, но с другой – нередко внушает страх, являясь источником столь болезненно переживаемой ребенком оценки. В норме в младшем школьном возрасте начинают активно развиваться социальные страхи: страх не соответствовать общепринятым нормам, образцам поведения (страх сделать что-то не так, опоздать и т. п.). Появляется опасность перерождения нормальных страхов в невротические, и первым признаком этого можно назвать появление страха перед учителем.



Необходимо помнить также, что в младшем школьном возрасте должна произойти дифференциация значимых фигур. Началом этого процесса (обычно это начинается во втором классе) является стремление ребенка заметить и обсудить достоинства и недостатки педагога, окончанием – умение сравнивать своего педагога с другими педагогами и родителями.



И в заключение обсуждения факторов риска нарушения психологического здоровья в младшем школьном возрасте хочется упомянуть одну из важнейших проблем – проблему сохранения «внутреннего ребенка». Преобладание в традиционной системе школы обучения по образцам, поощрение значимыми взрослыми в ребенке «взрослых качеств» и наказание «детских» могут привести к потере контакта с «внутренним ребенком».



Какова же специфика проблем первоклассника? Главная их особенность – первичное осознание позиции школьника прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, а для ребенка это означает то же, что быть хорошим и любимым. Это наглядно выявляется при собеседованиях с родителями в начале первого года обучения. Содержание родительских жалоб в это время обычно сводится к тому, что ребенок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но тем не менее у него многое не получается.



Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля, он нуждается в помощи родителей при выполнении домашних заданий, во всяком случае, в присутствии взрослых. При этом родителям приходится жертвовать личным временем и досугом, мало времени остается для обычных домашних дел. Переход ребенка в школу часто превращается в настоящее испытание для любящих родителей.



А сами первоклассники? Они быстро утрачивают праздничное настроение Первого сентября, школьные уроки тяготят их, они жалуются на трудности и скуку. Дети с нетерпением ждут звонка на перемену, когда можно переключиться на привычные игры и общение со сверстниками. Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания.



https://loveread.ec/read_book.php?id=62701&p=1

структурированная книга о проблемах, которые вызывает школа и их причинах.



«Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4)»структурированная книга о проблемах, которые вызывает школа и их причинах.смотрите и другие книги этого автора

Повідомлень: 30580 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 08:28 Виходить, що держава не зацікавлена в "здоровому суспільстві Wirująświatła написав: о проблемах, которые вызывает школа и их причинах. о проблемах, которые вызывает школа и их причинах. Бо вчителі мають зацікавлювати дітей, викладатись на всі 100 для них!

Але для цього треба, щоб ДЕРЖАВА мотивувала вчителів до "віддати себе повністю своїй роботі"!



А так, як пох "зверху", то той пох і котиться в сам низ. Бо вчителі мають зацікавлювати дітей, викладатись на всі 100 для них!Але для цього треба, щоб ДЕРЖАВА мотивувала вчителів до "віддати себе повністю своїй роботі"!А так, як пох "зверху", то той пох і котиться в сам низ. Успіх

Повідомлень: 8618 З нами з: 18.03.21 Подякував: 286 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 4 8 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 08:36 Re: Психологія Wirująświatła написав: В учёбе как не крути всегда будет принудиловка В учёбе как не крути всегда будет принудиловка Але її можна замаскувати якимись іграми/цікавинками...

Бо в чистому виді "примус" - це зло 100500го левела! Але її можна замаскувати якимись іграми/цікавинками...Бо в чистому виді "примус" - це зло 100500го левела! Успіх

Повідомлень: 8618 З нами з: 18.03.21 Подякував: 286 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 4 8 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 08:48 Успіх написав: Wirująświatła написав: В учёбе как не крути всегда будет принудиловка В учёбе как не крути всегда будет принудиловка Але її можна замаскувати якимись іграми/цікавинками...

Бо в чистому виді "примус" - це зло 100500го левела! Але її можна замаскувати якимись іграми/цікавинками...Бо в чистому виді "примус" - це зло 100500го левела!



