Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:35


Wirująświatła
Wirująświatła написав:Есть исследования что к 20 у детей обучавшихся по данной системе гораздо меньше проблем с общением, социализацией и высшими эмоциями.

Водночас, є відгуки, що діти, що навчалися по цій програмі, відстають по знанням і розвитку, коли попадають у "звичайний" заклад
что наводит на измышлизмы, а не за счёт ли эмоциональной депривации современные ученики "делают успеваемость"? каких то 50-70лет назад школьная программа была существенно проще, у детей оставалось время и силы на общение и дружбу.

Більш успішні учні значно менше задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки
и это не кто либо сказал, а сам PISA
https://testportal.gov.ua/en/pisa-2022- ... esults.pdf
Wirująświatła
Альтман також заявляє, що “теорія мертвого інтернету” втілюється у реальність просто у нас на очах. Гендиректор OpenAI також заявив, що більшість облікових записів соцмережі X керуються LLM.

Минулого року дослідження Amazon Web Services (AWS) продемонструвало, що 57% контенту, який публікується у мережі, створюється або перекладається з використанням алгоритмів ШІ. Це негативно впливає на якість результатів пошуку.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv
Wirująświatła
Re: Психологія та саморозвиток

Знання породжують страждання :mrgreen:
Альтман також заявляє, що “теорія мертвого інтернету” втілюється у реальність просто у нас на очах. Гендиректор OpenAI також заявив, що більшість облікових записів соцмережі X керуються LLM.

Минулого року дослідження Amazon Web Services (AWS) продемонструвало, що 57% контенту, який публікується у мережі, створюється або перекладається з використанням алгоритмів ШІ. Це негативно впливає на якість результатів пошуку.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv
Хмара, яка є одним з провідних інструментів для ШІ, зробила висновок, що значна кількість контенту генерується за допомогою ШІ.
Відкриття, які ми заслужили
