Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:23
Banderlog
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
1
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:50
Дюрі-бачі написав:
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
як оце "делегуєш"? А суспільству нащо воно та відповідальність?
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати.
А "діти" не шукають можливості бути корисними так як всі потреби закривають батьки. Потом дивуємось, що дитинство рахують до 35.
Це їхнім батькам десь від 65 до 70 років
більшість вже самі себе не можуть утримувати.
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:30
Дюрі-бачі написав:
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
Держава не скажет вам, где работать, на ком жениться, когда рожать детей.
Да и много чего ещё не подскажет. И Бог тоже.
Не знаю, что можно делегувати державі/Богу. Дружині/чоловіку бывает, но их сначала надо найти.
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:54
Banderlog написав: ЛАД написав:
P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Открылась, но всё равно не понял.
Чем реэмиграция, если даже она состоится, помешает набрать 200-млн. армию или почему музыка не прошла бы на лругой ветке?
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:00
Banderlog написав:
Як продовження дитинства захищає від непотрібності суспільству?
отсрочка даты вступления во взрослую жизнь. Молодежи если не помогают родители крайне Тяжко . Все проблемы экономики падают на их хрупкие плечи. Спецы себе работу найдут, а что умеет 20ти летний юноша/девушка? Даже после вуза ничего. Их всему надо заново учить. И за ничего не умею и лень платить деньги.
Banderlog написав:
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати
безработица это 2я глобальная проблема. Там где дефицит раб силы молодых охотно берут - им можно меньше платить. Но экономический аспект не единственный. Общество находится в состоянии внутренних противоречий. В молодых видят потенциальных конкурентов за раб места и другие ресурсы.
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:20
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Як продовження дитинства захищає від непотрібності суспільству?
отсрочка даты вступления во взрослую жизнь. Молодежи если не помогают родители крайне Тяжко . Все проблемы экономики падают на их хрупкие плечи. Спецы себе работу найдут, а что умеет 20ти летний юноша/девушка? Даже после вуза ничего. Их всему надо заново учить. И за ничего не умею и лень платить деньги.
Banderlog написав:
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати
безработица это 2я глобальная проблема. Там где дефицит раб силы молодых охотно берут - им можно меньше платить. Но экономический аспект не единственный. Общество находится в состоянии внутренних противоречий. В молодых видят потенциальных конкурентов за раб места и другие ресурсы.
Почему эти вопросы возникли/усилились сегодня?
Что изменилось по сравнению с прошлым в этом отношении?
Додано: Пон 01 гру, 2025 22:05
ЛАД написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
........
P.s. А чего в этой ветке?
музика не одкрилась?
Открылась, но всё равно не понял.
Чем реэмиграция, если даже она состоится, помешает набрать 200-млн. армию или почему музыка не прошла бы на лругой ветке?
Це музика партії адг.Абревіатура- адольф гітлер.)
Якщо їм знову дозволять набрати армію то вони опять перетормошуть всю європу догори дригом.
В них не тільки людей нема, но і техніку наклепану за холодну війну вони сплавили нам.
Так що тут питання скоріше психології. Чи вдасться відродити німецький дух після 80 років?
Додано: Пон 01 гру, 2025 22:20
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Як продовження дитинства захищає від непотрібності суспільству?
отсрочка даты вступления во взрослую жизнь. Молодежи если не помогают родители крайне Тяжко . Все проблемы экономики падают на их хрупкие плечи. Спецы себе работу найдут, а что умеет 20ти летний юноша/девушка? Даже после вуза ничего. Их всему надо заново учить. И за ничего не умею и лень платить деньги.
Banderlog написав:
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати
безработица это 2я глобальная проблема. Там где дефицит раб силы молодых охотно берут - им можно меньше платить. Но экономический аспект не единственный. Общество находится в состоянии внутренних противоречий. В молодых видят потенциальных конкурентов за раб места и другие ресурсы.
не бачу ніяких протиріч
1. в них просто завищена ціна за яку вони готові продавати свій труд.
2. Понятно, що старші бачать конкурентів, обично вчать щоб звалити свою роботу) так шо тут ніц не зробиш, будь послушним, арбайтен, не бухай і закрий рота та ширінку, то чогось навчишся. Помоєму так було завжди.)
Додано: Пон 01 гру, 2025 22:49
Banderlog написав:
Понятно, що старші бачать конкурентів, обично вчать щоб звалити свою роботу) так шо тут ніц не зробиш, будь послушним, арбайтен, не бухай і закрий рота та ширінку, то чогось навчишся. Помоєму так було завжди
я в 60е-70е не жил. Тут лучше у Лада проконсультироваться. Но что то мне подсказывает что в те времена отношение к молодежи было душевнее, их охотно учили всему на заводах и где то там где молодых брали на работу. Комсомольские стройки и прочее прочее. Без поддержки старшего поколения объективно сложно пробивать себе дорогу. Когда дети принадлежат обществу и отношение к ним другое, из не рассматривают как конкурентов или верблюда на которого можно свалить свою работу. Фильм большая перемена приходит на ум. Как там носились с молодежью как курица с яйцом.
