Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:29
Wirująświatła написав:
А от разного алкоголя разные ощущения. Лучше всего от красных мускатных вин. Могу вдуть за вечер 2 стакана и кроме хорошего настроения ноль последствий. Аналогично вермуты. Водка с точностью до наоборот от 1 стакана настроение камнем вниз и последствия (тошнота, бессонница). Водки пил разные от дешевых до дорогих. Один хрен. Хз как это работает.
Начнем с того, что в стакане водки алкоголя больше, чем в 2 стаканах вина, даже крепленного. Кроме того, огромную роль играет скорость потребления алкоголя. Если тот же стакан водки пить пару часов порциями по 20 граммов, столь тяжелых последствий не будет. Это основное.
Следующей по значимости идет традиция обильно закусывать водку. Описанные симптомы вполне можно объяснить перееданием.
Если аккуратно исключить эти факторы, можно будет действительно уловить разницу в ощущении опьянения от разных напитков, которая обусловлена разным химическим составом, но это будут уже оттенки.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 05:41
Отвлеку вас от поноса с оскорблениями
Чем ещё заниматься на стримах, кроме страшных челенджей которых панически боятся родители? Например читают книги/комиксы и комментируют их.
Иногда на стримы попадают конфликтные ситуации которые без записи эфира сам автор вряд ли бы куда то выложил.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:59
Челендж Даня провалил. Сутки не выходит на связь. Нет видео доказательств заработанных им 10 тыс дирхам на проживание и обратный билет. Чат разочарован. Дальнейшая его судьба больше никому не интересна.
Последнее сообщение
У меня не было облегчения мне с каждой секундой всё тяжелее и тяжелее
Ебануто хочется спать но я проебываю конференцию
Я въебал все деньги на интернет чтобы у меня не работал стрим
*****, проблемы даже никак не связаны с тем что я в лучшем городе мира
пи** с*** живется
Я сейчас вялый поэтому никак не вызываю доверия ни у кого - вообще *****
Жду комментов в стиле "а мы предупреждали..."
Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:31
є інший коментар - це як чат - Голодні ігри, Гра в кальмара (але для бідних)?..
до психології це немає ніякого відношення... тему ти закинув провокативну, але реально мутну. якщо хлопець неповнолітній... й що йому тепер робити? Чату як ти кажеш пофіг, відповідальність - нуль. хіба що звертатися до російського посольства, якщо воно там є (він же з Раші?). краще так, ніж сісти в арабську тюрму.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:15
Shaman написав:
до психології це немає ніякого відношення.
прямейшее отношение. Выше цитатами ии я обяснил какие процессы управляют подростками и толкают на подобные поступки. Теорию подкрепил измеримой конкретикой
Shaman написав:
Чату як ти кажеш пофіг, відповідальність - нуль. хіба що звертатися до російського посольства, якщо воно там є (він же з Раші?). краще так, ніж сісти в арабську тюрму.
что за крайности? Есть десятки способов заработка в любой стране, кроме того можно найти богатых русских, обьяснить что ты стрим блогер, попросить донат, на крайняк погулять с их собакой, посидеть с их детьми, убрать помещение.
Для богатых людей 3 куе не деньги.
Можно придумать какой то мерч имени себя и продавать его в трц . 2 чела продавали чокопай и за 2 недели заработали 2+ куе.
Другой чел продавал арбузы просто подходил к прохожим говорил что блогер и его задача продать арбуз.
Люди с удовольствием принимали в этом участие и прокупали его по цене х3 от магазинной.
Третий продавал сувениры в стиле лего. Некоторые ему просто давали деньги. Без покупки.
Надо двигать конечностями а не ныть. По итогу так и будет. Я уверен. Кто не сдох в пеленках выживет и в портянках.
Shaman
Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.
Все б ок, якби він був повнолітній. Сам поліз - сам собі злобний Буратіно. Але от оці 16-18 років мають значення.
Воно то може і немало 16, я в такому віці сам поїхав покорювати Харків, без мобільного, GPS, по паперовій карті накиданій власноручно на шматку паперу. Ну і звісно з сільським суржиком, але харківʼяни мене розуміли. А цьому чуваку непросто. Ну і очікувано його викинули як використаний кондом
Hotab написав:
Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.
скажи какие мои действия? В дубай его отправил чат, а не я. А это 100+ человек. Мне за каждого из них брать ответственность или за Даню, который согласился на этот челендж?
Инфантильность искать виноватого везде, кроме конечно того кто в зеркале.
Не понимая как работает медийка, зачем Даня пошёл на это, ты сразу же определил кто наркоман, а кто проститутка.
Если условный подросток посмотрит видео, решит повторить что там увидел и травмируется, виноват конечно будет автор видео, тик ток, провайдер и смартфон. А подросток-дебил невинная жертва.
Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани.
