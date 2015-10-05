### Сравнение теории Бэка и теории Селигмана в контексте депрессии у подростков



Обе теории — классика когнитивно-поведенческого подхода к депрессии (1960–1970-е годы), но фокусируются на разных аспектах: Бэк на внутренних схемах мышления, Селигман — на приобретённой реакции на события. В подростковом возрасте (12–18 лет) они особенно актуальны, так как пубертат усиливает уязвимость к негативным паттернам. Вот сравнение по ключевым параметрам (на основе оригинальных работ и современных обзоров 2023–2025).



| Аспект сравнения | Теория Бэка (когнитивная триада, 1967) | Теория Селигмана (выученная беспомощность, 1975) | Сходства/различия в применении к подросткам |



| **Основная идея** | Депрессия — от негативных когнитивных схем (триада: "я плохой/недостоин", "мир враждебен", "будущее безнадёжно"). Схемы формируются в детстве и активируются стрессорами. | Депрессия — от "выученной беспомощности": человек учится, что его действия бесполезны после повторяющихся неудач (эксперименты с "неизбежными ударами"). | Сходство: Обе подчёркивают "обученность" негативу. Различие: Бэк — фокус на убеждениях, Селигман — на реакции на события (у подростков Бэк лучше объясняет хроническую тревогу, Селигман — школьные неудачи). |





| **Причины депрессии** | Внутренние искажения (когнитивные ошибки: катастрофизация, чёрно-белое мышление). Ранние травмы (семья, буллинг) закладывают схемы. | Внешние события + отсутствие контроля (неудачи в школе/отношениях). У подростков — "неизбежные" стрессоры (экзамены, разрыв дружбы). | Сходство: Обе связаны с семьёй/школой (из вашего списка). Различие: Бэк — генетика/схемы как предрасположенность (OR 1.5–2.0), Селигман — приобретённое через события (OR 2.0–3.0 после 3–5 неудач). |





| **Механизм развития** | Активация схем → замкнутый круг (негативные мысли → апатия → больше негатива). У подростков — через соцсети (сравнение с идеалами). | Условное обучение: "попытка → неудача" → сдача (как собака в эксперименте). У подростков — после буллинга или провалов. | Сходство: Когнитивный цикл (мысли → поведение). Различие: Бэк — пассивный (схемы "включаются"), Селигман — активный (через опыт беспомощности). В teens: Бэк для девочек (самооценка), Селигман для мальчиков (агрессия после неудач). |





| **Симптомы и проявления** | Когнитивные (вина, безнадёжность), эмоциональные (грусть), поведенческие (избегание). | Мотивационный дефицит (апатия, отказ от усилий), эмоциональный (отчаяние). | Сходство: Пересекаются в апатии/тревоге (r 0.40–0.60 между моделями). Различие: Бэк — больше мысли, Селигман — меньше действий (у подростков — прогулы школы). |





| **Лечение/профилактика** | CBT (когнитивно-поведенческая терапия): перестройка схем через дневники, рефрейминг. Эффективность 60–70% у teens. | Терапия беспомощности: обучение контролю (exposure, mastery training). Эффективность 50–65%. | Сходство: Обе основа CBT. Различие: Бэк — для хронических схем (долгосрочная терапия), Селигман — для ситуационных (быстрые интервенции, как школьные программы). |





| **Критика и современность** | Переоценивает когниции, игнорирует биологию (но интегрировано в DSM-5). В 2025: + ИИ для трекинга схем. | Эксперименты этически спорны (собаки); фокус на беспомощности игнорирует resilience. В 2025: + нейронаука (дофамин в "побеге"). | Сходство: Обе эволюционировали в интегрированные модели (Бэк + Селигман в unified CBT). Различие: Бэк шире для подростков (схемы от соцсетей), Селигман — для пост-травмы. |



### Вывод

Теории дополняют друг друга: Бэк объясняет "почему мысли депрессивны", Селигман — "почему перестаём пытаться". В вашем списке причин (травмы, буллинг) они проявляются как "когнитивные петли".